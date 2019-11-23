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Hem stresi hem kilonuzu bu besinlerle yönetin

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:42
Hem stresi hem kilonuzu bu besinlerle yönetin

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, kalp sağlığı için muz, kolesterol dengesi için balık, bel çevresi için süt ve süt ürünleri, vücut direnci için ananas, mutluluk için bitter çikolata tüketilmesini önerdi.

zman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, mutluluk hormonu olarak da bilinen 'serotonin’in ruh halini olumlu yönde etkileyen ve iştah metabolizması üzerinde de oldukça etkili bir hormon olduğunu, serotonin eksikliğinin uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren hatta obeziteyi bile tetikleyebildiğinin araştırmalarla ortaya konduğunu söyledi.

Acıbadem Adana Hastanesi'nde Uzman Diyetisyen Gizir, vücuttaki serotonin miktarını artırmak için tüketilmesi gereken besinleri ve bu besinlerle yapılabilecek tarifleri şu şekilde paylaştı:

"Kalp sağlığı için muz"

Kokusuyla bile mutluluk veren besinlerden muz; içerdiği yüksek potasyum ve vitamin B sayesinde serotonin miktarını arttırmaya yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu dengelemeye ve damar tıkanıklığını önlemeye de yardımcı olan muz, kalp-damar sağlığımız için de tüketmemiz gereken besinlerden biri.

Ne kadar tüketmeli: 1 küçük boy muz ve 1 bardak süt ile hem kan şekerinizi dengeleyen hem de günü daha mutlu geçirmenizi sağlayan bir ara öğün yapmak mümkün.

Kolesterol dengesi için balık

Balık içerdiği Omega-3 sayesinde serotonini arttırarak bize mutluluk veriyor, beyin fonksiyonlarımızın düzenli çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'nin düşmesini, iyi kolesterol diye adlandırılan HDL'nin yükselmesini sağlıyor.

Ne kadar tüketmeli: Özellikle zayıflama programı içerisinde olanlara haftada 2-3 gün balık tüketerek kilo verme sürecini kolaylaştırmaları öneriliyor.

Bel çevresi için süt ve süt ürünleri

Süt, içerdiği protein ve kalsiyumla önemli bir besin kaynağı. Yapısı sayesinde özellikle bel çevresindeki yağlanmanın azalmasını da sağlıyor.
Ne kadar tüketmeli: Ara öğünlerde 1 kase yoğurt ve yanında 1 porsiyon taze meyve tüketerek güne daha zinde devam etmek mümkün. Bu ikili kan şekerini dengeleyerek açlık krizlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

C vitamini deposu ananas

Ananas, C vitamin kaynağı olması sebebiyle vücut direncini arttıran besinlerden biri. Ayrıca manganez ve bakır içeren ananas, gram başına 17 mikrogram da serotonin içeriyor. Yine ananasta bulunan bromelain enzimi ise sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Ne kadar tüketmeli: Günde 2 dilim ananas tüketerek hem formunuzu korumak hem de serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Ananasın yanında tüketeceğiniz 10 adet çiğ badem ise farklı bir ara öğün olabilir.

Mutluluğa bitter çikolata ile teslim olun

İsmini duyduğumuzda bile bizi mutlu eden bir besin çikolata. Beyinde serotonin ve endorfin seviyelerini artırarak gün içerisinde daha mutlu olmamıza yardımcı olan bitter çikolata kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum minerallerini içeriyor.

Ne kadar tüketmeli: Ara öğününüzde 1 fincan Türk kahvesinin yanında tüketeceğiniz 2 kare bitter çikolata da kendinizi daha iyi hissedip günü mutlu tamamlamanıza yardımcı olabilir."

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StresBesinKiloBeslenmeSağlıkHaberGündemKıbrıs
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