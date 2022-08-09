Hemen çöpe atın: Karaciğer kanserini dörde katlıyor!

Dilimize kalıcı kimyasallar olarak çevrilen Forever chemicals içerikli mutfak eşyalarının ölüm saçtığı ortaya çıktı. Kalıcı kimyasal ürünler kullanılarak üretilen eşyaların karaciğer riskini dört kat arttırdığı bulundu. Daha sık kullananlarda ise bu olasılığın 4,5 kattan fazla olduğu ortaya çıktı.

KALICI KİMYASAL TEHLİKESİ

Son yıllarda kalıcı kimyasallarla ilgili yapılan çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlar endişe yarattı. Kalıcı organik kirleticiler olarak da bilinen bu kimyasallar; Kalıcı organik kirleticiler (KOK), doğada uzun süre bozulmadan kalabilen, uzun mesafeler boyunca taşınan, yağ dokuda birikme özelliği olan ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde yüksek risk taşıyan kimyasallardır.

Sahip oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri yerde değil, hiç üretilmeyen ve hatta kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya genelinde sadece ulusal değil küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir. KOKlar, geleneksel olarak üretilmiş pestisitler, sanayi kimyasalları ve endüstriyel aktiviteler sonucu istenmeden (kasıtsız) ortaya çıkan tehlikeli kimyasallardır.

BU KİMYASALLAR HER YERDE

Araştırmayı gerçekleştiren Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (USC) araştırmacılar; bu kimyasalların her yerde olduğu konusunda uyarıyor. Yapışmaz tencerelerden musluk suyuna deniz ürünlerine, su geçirmez giysilere, temizlik ürünlerine ve hatta şampuana kadar kimyasalların her yerde olduğu ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, dikkatsizlikten ötürü birçok insanın bu ürünlere çok fazla maruz kaldığından ve gelecekte önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklarından korkuyorlar.