Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor...

Peynir her yerde. Makarnanızın üzerinde, omletinizin içinde, bir sandviçin içinde hatta salatalarınıza serpilebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla peynir türü olduğu için, her gün yemeklerinize bir dilim, parçalamak, serpmek veya parçalamak kolay geliyor. Peynir, sağlığınızı etkileme konusunda hem iyi hem de kötü bir üne sahip olsa da kilo vermek istiyorsanız, süt ürününün bel çevresine neler yapabileceğini merak ediyor olabilirsiniz.

PEYNİR BEL ÇEVRESİNİ KALINLAŞTIRIYOR

Diyetisyen Lisa Young, peynirin bel çevresi kalınlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği yönünde uyarıda bulunuyor. Dr. Young, "Peynir, diyetinize nasıl dahil ettiğinize bağlı olarak hem beliniz için iyi hem de kötü olabilir" diye açıklıyor. Peynirin olumlu iki yönünün protein sağlaması ve kilo vermeye yardımcı olması olarak belirtiyor.

PEYNİR NASIL KİLO VERDİRİR?

Proteinin sindirimi karbonhidratlardan daha uzun sürer, bu nedenle midenizde daha uzun süre kalır ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Bu, potansiyel kilo alımına yol açabilecek iki faktör olan bir sonraki öğününüzde istenmeyen atıştırmalardan veya aşırı yemeden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Protein açısından zengin bir peynir arıyorsanız, az yağlı süzme peynir deneyin. Bir fincan yaklaşık 24 gram protein içerir.

FAZLA PEYNİR ZARAR VEREBİLİR

Ancak çok fazla peynir ters etki yapabilir. Dr. Young, "Peynirdeki kaloriler hızlı bir şekilde toplanır, bu da bel çevresini kalınlaştırabilir. Peynir, bir kokteyl partisinde dikkatsizce tüketildiğinde veya kalın dilim kestiğinizde kilo alımına katkıda bulunabilir."

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Ayrıca, Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmada, peynir içeren aşırı miktarda süt alımının 18 ila 50 yaş arası yetişkinlerde vücut ağırlığını arttırdığı gösterilmiştir. Young ayrıca protein açısından zengin diğer yiyecekleri yerken yemeğinize ince dilim veya rende olarak peynir eklememenizi önerir.