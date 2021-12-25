Hemoroid ve Beslenme Arasındaki İlişki

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda toplumda oldukça yaygın görünen hemoroid hastalığından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroid hastalığı; makat bölgesinde şişlik ile kendini göstermektedir. Ve bu hastalık; gebelik, fiziksel aktivitenin yetersizliği, kronik sindirim sistemi problemleri, obezite, yanlış beslenme alışkanlıkları ve yetersiz sıvı tüketimi gibi pek çok nedene bağlı gelişebilmektedir.

Tıbbi ilaçlar, cerrahi müdahaleler, yaşam ve beslenme tarzındaki değişiklikler hemoroid tedavileri arasında kullanılan yöntemlerdendir.

Bu bağlamda hemoroid hastalarının beslenmelerinde ve yaşam tarzında dikkat etmeleri gereken noktalara değinecek olursak;

1.Acı, ekşi, baharatlı, salçalı gıdalar hemoroid sorunu olan bölgeyi tahriş etmektedir. Bundan dolayı acılı, salçalı, baharatlı besinlerin tüketilmemesi hemoroid tedavisi için büyük önem arz etmektedir.

2.Bunlarla beraber hemoroid probleminiz varsa alkol ve fast-food tüketiminden kaçınmalı, aşırı tuz, kahve, kola, çay gibi içeceklerden uzak durmalısınız.

3.Hemoroid varlığında kabızlığın yaşanmaması ve dışkıyı yumuşak tutmak için yüksek lifli gıdalar tüketmek tedavide fayda sağlayacağı için daha fazla kurubaklagil, sebze, meyve ve tahıl tüketmeye özen göstermelisiniz.

4.Bunlarla birlikte günde 2-3 litre su tüketmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak kabızlığı önlemek için elzemdir.

5.Uzun süre oturmaktan mümkünse kaçınmak önemlidir; çünkü uzun süreli oturmak, özellikle tuvalette oturmak anüs damarlarındaki basınçta artışa neden olacağı için tedavi sürecini uzatacaktır.

Görmüş olduğunuz gibi beslenme ve yaşam tarzındaki değişiklikler sağlandığı takdirde hemoroidin önlenmesinde ya da hastalık gelişmişse tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak hemoroid kaynaklı olduğunu düşündüğünüz belirtilere sahipseniz mutlaka uzmanlar eşliğinde tedavi olmak daha sağlıklı sonuçlara vesile olacaktır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.