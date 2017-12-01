Her 17 saniyede bir kişiye HIV bulaşıyor

Dünyada her 17 saniyede bir kişiye AIDS hastalığına yol açan virüs HIV bulaşıyor. Ancak AIDS sebebiyle ölümler son 10 yıl içerisinde neredeyse yüzde 50 oranında azaldı. Bu rakam Birleşmiş Milletler'in HIV/AIDS konusu üzerine çalışan UNAIDS adlı programının açıkladığı veriler.

Bu verilere göre 2016 yılında dünya çapında 1 milyon 800 bin kişiye HIV ile bulaştı. Bu da her 17 saniyede bir birisinin veya her gün 5 bin kişinin HIV'le tanıştığı anlamına geliyor.

2016 yılı itibariyle dünyada 36 milyon 700 bin kişinin HIV taşıdığını belirten UNAIDS, bu insanlardan 20 milyon 900 bininin HIV'nin vücutta çoğalmasını ve etkinleşmesini engelleyen antiretroviral ilaçlar aldığını belirtti.

Kan, sperm veya diğer cinsel sıvılar üzerinden insandan insana bulaşan bir virüs olan HIV, aynı zamanda plasenta ya da süt yoluyla anneden bebeğine de bulaşabiliyor. Antiretroviral ilaçlar ile virüs kontrol altına alınabiliyor.

ÖLÜMLER AZALDI

HIV virüsü yeni bulaşan insanların sayısı son yıllarda azalmasa da bu hastalık sebebiyle ölümler epey azaldı. 2010 yılında 1 milyon 900 bin kişi HIV virüsü ile enfekte olurken, bu rakam 2016'da 1 milyon 800 bin kişi ile neredeyse aynı düzeyde seyretti.

Ancak AIDS yüzünden 2005 yılında 1 milyon 900 kişi hayatını kaybederken, bu rakam 2016 yılında 1 milyon oldu. Bu da HIV'e sahip kişilerin ölüm oranlarının son 10 yıl içerisinde yüzde 50 civarında düştüğünü gösteriyor. Salgın düzeyinde AIDS hastalığının görülmeye başlandığı 1980lerin başından bu yana da HIV bulaşmış toplam 76 milyon 100 bin kişinin yaklaşık 35 milyonu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

DSW: GENÇ KIZLAR TEHLİKE ALTINDA

UNAIDS, 2030 yılına kadar AIDS salgınını bitirmeyi hedefliyor. Ancak 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında açıklama yapan Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) AIDS tehlikesinin henüz geçmediğini söyledi. Vakfın yöneticisi Renate Bähr, gelişmekte olan ülkelerdeki gençlerin ama özellikle genç kızların yüksek risk grubunda olduğunu belirtti. Bähr, geçtiğimiz sene HIV bulaşan her üç kişiden birinin 15 ile 24 yaş arasında olduğunu söyledi. Ayrıca yeni vakaların üçte ikisi Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde görülüyor.

Bähr, bu rakamlara bakılarak HIV'i önlemek için açıklayıcı ve engelleyici programların uygulanma alanlarının ivedilikle genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika'da AIDS hastası olan çocukların bakıldığı bir bakım evinden bir kare. BM'nin çocuklardan sorumlu birimi UNICEF de AIDS'e karşı küresel çapta bir kayıtsızlığın olduğunu söyledi.

Sadece 2016 yılında 14 yaşın altında 120 bin çocuğun AIDS'den öldüğünü belirten UNICEF, her 18 saatte bir çocuğa HIV'in bulaştığını aktardı.

HIV bulaşma hızının şu andaki düzeyinde seyretmesi halinde 2030 yılında 3 milyon 500 bin ergene yeni HIV virüsünün bulaşmış olacağı bildirildi.

UNICEF'in HIV konusunda çalışan bölümünün başındaki Chewe Luo, AIDS sebebiyle bu kadar çocuğun ölmesinin ve dünyanın gençleri HIV'den korumak için bu kadar az adım atmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. AIDS salgınının geçmediğini belirten Luo, AIDS'in çocuk ve gençler için bir tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.