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Her 5 erkekten 1'inde görülüyor!

Erkek kısırlığı, toplumda her 5 kişiden 1'inde izleniyor.

15 Ocak 2019 Salı 17:32
Her 5 erkekten 1'inde görülüyor!

Kadın nedenli kısırlık durumlarında da oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Erkek kısırlığının nedenleri arasında beyinden salınan hormonlarda yaşanan sorunlar, testislerde üretim bozuklukları, üretilmiş spermlerin dışarı atılması aşamasında kanallar ile ilgili sorunlar ve nedeni bilinmeyen sorunlar olarak sıralanabilir.

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkek kısırlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Günlük hayatta erkek kısırlığı nedeni olarak karşımıza çıkan en sık nedenler arasında:

Y mikrodelesyonları: gen sorunu

İnmemiş testis: testislerin yerine gelmemesi

Varikosel: testis damarlarında genişleme

Bulunuyor.

Verilen sperm örneğinde canlı sperm hücresi yok ise bu duruma azoospermi adı veriliyor. Bu durumlarda mutlaka sperm analizini birkaç gün sonra tekrar edilmeli. Tekrar azoospermi saptanır ise birtakım tetkikler istenmeli.

KISIRLIK NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURANLARIN %20'SİNDE AZOOSPERMİ GÖRÜLÜYOR

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Azoospermi toplumun %1'inde, kısırlık nedeni ile hastaneye başvuranların ise %20'sinde karşımıza çıkabiliyor. Eğer menide hiç canlı sperm hücresi yok ise mutlaka ikinci test yapılmalı. Tekrar canlı sperm hücresi çıkmaz ise tanı koyulmalı.

AZOOSPERMİ SAPTANMASI HALİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Azoospermi durumlarında %40 kanal tıkanıklıkları izlenir. Bu durumlarda, nedene yönelik tetkikler gereklidir. Kanalların doğuştan olmaması, infeksiyonlara bağlı olarak kanalların tıkanması durumlarında azoospermi olabilir. Bu durumlarda olgun sperm hücre elde etmek mümkündür. Özellikle tıkalı damarlardan girilerek sperm alınması veya kanal yok ise de testis dokusundan sperm alınması (TESE) ile mikroinjeksiyon yapılarak çocuk sahibi olmak mümkün olabilir.

Azoospermi durumlarının %60 kadarında ise testislerde üretim sorunu bulunuyor. Bu durumlarda olgun sperm elde etmek biraz daha zor olabiliyor.

Bu grubun içinde:

Hipogonad yani doğuştan beyin hormonlarında sorun olanlar

İnmemiş testisi olanlar

Kemo-radyoterapi nedeniyle üretim sorunu olanlar

Klinefelter sendromlu bireyler

Y-mikrodelesyonu olan bireyler

Orşit dediğimiz testis infeksiyonu geçirmiş olanlar

Testisten ameliyat geçirmiş olanlar

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Anahtar Kelimeler:
Erkek KısırlığıKısırlıkSağlıkHaber
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