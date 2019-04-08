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Her an başınıza gelebilir! Tedavi süreci dereceye göre değişiyor

Ayak, her adımda tüm vücudun ağırlığını taşıdığından ve çok sayıda kemik ve eklem içerdiğinden, ayağın burkulma riski yüksektir. Peki, ayak burkulması nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Ayak burkulması kaç günde geçer? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:26
Her an başınıza gelebilir! Tedavi süreci dereceye göre değişiyor
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Ayak bileğinde daha önce olan burkulmalar ve sakatlıklar, taekwondo, futbol, basketbol ve kayak gibi sporlar, uzun atlama ve yüksek atlama gibi spor dalları, ayak bileğini koruyan ayakkabı seçiminin yapılmaması ve zayıf kas yapısına sahip olmak gibi nedenlerle ortaya çıkan ayak burkulması nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Ayak burkulması kaç günde geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabiirsiniz…

Ayak burkulması, kemikleri birbirine bağlayan eklem içindeki sert lifli doku bantları olan bağların yırtılmasıdır. Burkulmalar ciddiyet derecesinde 1. derece ile 3. derece arasında değişmektedir.

AYAK BURKULMASINDA BELİRTİLER

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Hafif veya orta dereceli bir orta ayak burkulmasında, bilek kısmında şişlikler ve hassasiyet görülür. Ayrıca bazı yerel morluklar olabilir (siyah ve mavi renk değişikliği). Daha şiddetli burkulmalarda ayağınıza dokunamayacak kadar şiddetli ağrı olabilir.

AYAK BURKULMASI KAÇ GÜNDE GEÇER?

1. Derece ayak burkulmalarında bağlarda kopma olmaz, ancak esneme görülür, bağ çevresinde su toplanması (ödem) olur.Tedavisinde ise hastanın ayağına elastik bandaj sarılır, istirahat etmesi ve çok yürümemesi önerilir. Ayak bileğini 48 saat süreyle sırtüstü yatarak, kalp seviyesinden yukarı kaldırarak yatması istenir. Bu yapıldığında ayağın da şişmesi engellemiş olur. Aynı zamanda buz uygulamasına da devam etmek gerekir. Buz uygulamasını iki gün süresince iki saatte bir 15'er dakika tekrarlamak fayda sağlar. Genellikle üç hafta içerisinde ayak burkulması iyileşir.

2. Derecede bağlar kısmi olarak yırtılır. Muayene sonucunda ayak bileğinde gevşeklik olduğu saptanır. Tedavisinde kişinin yaralanmasının derecesine göre kısmi olarak alçı- atel veya özel ayak bileklikleri uygulanabilir. Bu sayede hastanın ayak bileğinin hareketsiz kalarak bağların iyileşmesi hızlandırılmış olur. Ayrıca ödem çözücü ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Yeterli sürede istirahat edilirse iyileşme süresi 3-6 haftayı bulur.

3. Derecede ise bağ koptuğundan kendi kendine iyileşme mümkün olamayabilir. Bu tür ayak burkulmasının tedavisinde, kopan bağın tamir edilmesi gerekir ya da başka yerden bağ alıp nakletmek söz konusu olur. Bağ tam koptuğundan ayağın ameliyat sonrası iyileşmesi daha uzun sürer.

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