Her bel ağrısı FITIK DEĞİLDİR!

Merhaba sevgili okurlar…

Bu hafta ki köşe yazımda , kas-iskelet sistemi ağrılarının en sık görüldüğü yer olan ve sıklıkla hastaneye başvuru sebeplerinden olan bel ağrılarından bahsedeceğim..

Bel ağrısı, bireylerin %70-80’inde yaşam süresince en az bir kez deneyimledikleri, toplumda en sık rastlanan problemlerden biridir. Hastaların yüzde 90’ı 2-3 ay içinde iyileşirken, yüzde 70’inde üç ve daha fazla kez tekrarlamaktadır.Bel ağrılarının yüzde 10’u ise kronikleşir.

Toplumda yaygın olan inanışın aksine, gerçek bel fıtığı, bel ağrılarının sadece küçük bir oranını oluşturuyor. Bunların da çok az bir bölümüne cerrahi tedavi gerekiyor.

Fıtık harici bel ağrısı nedenleri ; bele ani yüklenme sonucu zorlama, zayıf bel-karın kasları, kötü postür(duruş),obezite, kireçlenme veya kemik erimesi, omurlarda çökme kırıkları, bel omurlarının tümörleri, ve başta böbrekler olmak üzere iç organlardan kaynaklanan ağrıların yansıması şeklinde sayılabilir.

Hareketsiz iş ve yaşam düzeni, fazla kilolar, stres ve depresyon bel ağrılarını tetikliyor!!

KİMLER RİSK ALTINDA?

İş ve sosyal yaşamda hareketsiz olanlar (masa başı işi vb.), ağır yük kaldıranlar, tekrarlayan öne eğilmeyi gerektiren iş yapanlar, uzun süreli araç kullananlar, bel ve karın kasları zayıf olanlar, fazla kilolular, vücut biyomekaniği ve duruş bozukluğu olanlar, hamileliğin son aylarındakiler, halter gibi riskli sporlarla uğraşanlar, sigara içenler (sigara disklerin beslenmesini bozar), stres ve ruhsal gerginlik yaşayanlarda bel ağrısı görülme sıklığı artar.

TEDAVİSİ ?

Tanı koyulan hastalara uygun tedavi planı oluşturulur. Öncelikle kısa süreli istirahat verilir. İlaç tedavisi olarak NSAİİ’ler, analjezik, kas gevşeticiler ve trankilizanlar başlanır. Yüzeyel ısı uygulanır. Korseleme önerilebilir.

Yüzeyel ve derin ısıtıcılar, traksiyon, alçak frekanslı akımlar gibi fizik tedavi ajanları kullanılır. Lokal enjeksiyonlar da gerekebilir. Kronik dönemde tekrarlardan kaçınmak için rehabilitasyon şarttır. Kas gücü ve tonusu kuvvetlendirilmeli, esnekliği sağlanmalıdır. Sırt ve karın kaslarını güçlendirme egzersizleri uygulanır. Düzenli kuvvet ve germe egzersizleri verilir. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi faaliyetler önerilir.

Günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma ortamında ergonomi ve postür düzenlenir. Oturma pozisyonunda bel desteklerinin kullanımı, çalışma masası ve monitör seviyelerinin uygun olması, ağır kaldırmaktan kaçınmak, alışveriş torbalarının iki elde dengeli taşınması, uzun süre sabit pozisyonda kalınmaması, esnek ve rahat ayakkabıların tercih edilmesi önerilir.



Bel ağrısı için basit ve evde uygulayabileceğiniz egzersiz önerileri ;



Yapılan tedaviler ve egzersizler, tam bir iyileşmeye ulaşmanıza ve ağrının tekrar ortaya çıkmasından korunmanıza yardımcı olacaktır. Doktorların birçoğu, aktiviteden sonra da devam etmedikçe, aktivite sırasındaki ağrı artışını önemli bulmaz. Bu nedenle aktif kalmaya çalışın.

Unutmayın ki burada verilen bilgiler sadece bir kılavuzdur. Tüm egzersizler herkes için uygun değildir. Egzersiz yaparken ağrınız çok daha fazla oluyorsa egzersizi bırakın ve sağlık uzmanınıza durumu bildirin.

İyi bir bel tedavisi, ağrıyı hafifleten egzersizler ve uygun şekilde germeyi takip eden orta düzeyli güçlendirme egzersizlerinden oluşur. Bu teknikleri kullanarak kendinize dikkat etmeniz, daha sonra ortaya çıkabilecek belirtileri önlemek için iyi bir savunma olmakla beraber, iyileşmenize de yardım edebilir.



Sağlıkla ve aktif kalınız…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel





