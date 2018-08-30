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Her gün 4 tane kayısı yerseniz...

Kayısının lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlar. Günde 3-4 adet kayısı kabızlık ve farklı sindirim sorunlarına çözüm olabilmektedir" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:15
Her gün 4 tane kayısı yerseniz...

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden kayısının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olan kayısı, hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor.

Altuntaş, kayısının doğal bir lif deposu olduğunu belirterek, "Kayısı, demir zengini, besleyici, uzun süre tok tutucu bir meyve. 3-4 kayısı yaklaşık 100 gram etmektedir. Bir avuç kayısı, bir porsiyon anlamına gelmektedir. 100 gram kayısı 48-50 kalori arasındadır" diye konuştu.

Kabızlığın her yaştan pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Kabızlığın en doğal çözümlerinden birisi de kayısı tüketimidir. Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz kolon sağlığını desteklemekle birlikte; bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlamaktadır.

Günde 3-4 tane kayısı tüketimi kabızlık ve farklı sindirim sorunlarına çözüm olabilmektedir. Gaz ve kabızlık sorunlarında kayısıyı komposto olarak tüketmek uygundur. Çünkü ısıyla birlikte kayısının içindeki lifler farklı bir hal almakta ve bu da kabızlığa doğrudan etki etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayısının içinde bolca demir bulunduğu için kayısının anemi ve anemi kaynaklı pek çok hastalığı önlediğini de belirten Altuntaş, demir bakımından zengin olan kayısının kan oluşumunu desteklediğini ve kan akışı ve enerjisini artırdığını kaydetti.

Görme sorunlarına karşı A, C ve E vitaminleri açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Altuntaş, "Sarı ve turuncu meyvelerde beta karoten bulunmaktadır. Bu meyvelerden biri de kayısıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda karşılaşılan görme kayıplarının önüne geçebilmenin en doğal yolu düzenli olarak kayısı yemektir. Kayısı tüketimi sayesinde gece körlüğü, katarakt ve göz dejenerasyonları önlenebilmektedir. Özellikle katarakt ameliyatı geçiren kişilere kayısı önerilmektedir" dedi.

Midede yanma ve gastrit gibi problemleri olanlara kayısı tavsiye edildiğini anlatan Altuntaş, kayısının kalp sağlığı ve kanser hastalığı üzerindeki iyileştirici etkilerini şu sözlerle anlattı:

"Mide problemi yaşayanlar aşırı şekerli ve asitli meyveler tüketememektedir. Bu grup için kayısı tüketimi idealdir. Kayısı, potasyum ve beta karoten içeriği sayesinde kalbin dostudur. Ancak kayısı böbrek hastaları tarafından tüketilmemelidir. Protein ve mineral kısıtlaması yapılan böbrek hastaları için kayısı tüketimi uygun değildir. Vücut hücrelerinde oluşan serbest radikaller hücrelere hasar vererek onları öldürmektedir.

Bunun sonrasında hücrelerin DNA’larında değişiklikler olmakta ve kanserli hücreler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu serbest radikallerle savaşmak gerekmektedir. Kayısıda kanserle savaşacak antioksidan özellik vardır. Yapılan çalışmalarda kayısının özellikle de akciğer kanserine karşı koruyucu özelliği olduğu ortaya çıkmıştır."

Kayısıyı daha etkili hale getirmenin bir yolu da kefir ya da yoğurtla tüketmek olduğunu kaydeden Altuntaş, "Kefirdeki probiyotikler ve kayısıdaki özellikle birlikte hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecek hazırlanabilmektedir. 3 kayısı ve 4-5 bademi blenderda çekip üzerine bir su bardağı kefir ekleyip, dilerseniz buz ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.

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KayısıLifKilo KontrolüDüşük KaloriSağlıkHaber
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