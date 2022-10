Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemikleri zayıflatarak kırılma olasılığının artmasına neden olan hastalık osteoporoz, her yıl milyonlarca kişiyi olumsuz etkiliyor. Milyonlarca insan doktor kontrollerini zamanında yaptırmadığı için kemik yoğunluğunun nasıl olduğunun farkında değil. Osteoporoz riski yüzünden her iki kadından ve her dört erkekten birinin yaşamları boyunca en az bir kere kemik kırılması yaşayacak. Bu oran, kadınlar için kalp krizi, felç ve meme kanseri riskinin toplamından daha yüksektir.