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Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemikleri zayıflatarak kırılma olasılığının artmasına neden olan hastalık osteoporoz, her yıl milyonlarca kişiyi olumsuz etkiliyor. Milyonlarca insan doktor kontrollerini zamanında yaptırmadığı için kemik yoğunluğunun nasıl olduğunun farkında değil. Osteoporoz riski yüzünden her iki kadından ve her dört erkekten birinin yaşamları boyunca en az bir kere kemik kırılması yaşayacak. Bu oran, kadınlar için kalp krizi, felç ve meme kanseri riskinin toplamından daha yüksektir.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:11
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Her gün içiyorsunuz, yapmayın!



Konu bu kemik hastalığını önlemeye geldiğinde uzmanlar yaşam tarzınız, beslenme düzeniniz, ne sıklıkla kuvvet antrenmanı yaptığınız, sigara içip içmediğinizi soruyor. Bunların hepsi kemik sağlığı için önemli unsurlar. Spesifik olarak, belirli içme alışkanlıklarının osteoporoz riskinizi artırabileceği ve ne pahasına olursa olsun bunlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

OSTEOPOROZ RİSKİNİ ARTIRAN İÇECEKLER

ŞEKERLİ MEYVE SULARI

ŞEKERLİ MEYVE SULARI

Bir dahaki sefere bir şişe meyve suyu satın aldığınızda beslenme etiketine bir göz atmak isteyebilirsiniz çünkü bu içecekler çoğu zaman ilave şeker içerir . Ve bilseniz de bilmeseniz de, bu şeker kemik sağlığınıza çok zarar verebilir. Nutrition Journal'da 2021 yılında yapılan bir inceleme, daha fazla şekerli içecek içmenin yetişkinlerde kemik mineral yoğunluğunu olumsuz yönde etkileyebileceğini buldu. Missouri Medicine'de 2018 yılında yapılan bir incelemeye göre , aşırı şeker tüketmek osteoporoz riskinizi çeşitli şekillerde artırır.

GÜÇLENDİRİLMEMİŞ SÜT İÇMEK

GÜÇLENDİRİLMEMİŞ SÜT İÇMEK

İster inek sütü ister badem sütü ister yulaf sütü alın, kemik sağlığınızı desteklemek açısından zenginleştirilmiş ürünler aramamak büyük bir hata olabilir. Bunun nedeni, güçlendirilmiş sütün ekstra bir kalsiyum ve D vitamini takviyesi içermesidir. Archives of Public Health'de 2015 yılında yapılan bir araştırma, günlük olarak güçlendirilmiş süt ürünleri tüketmenin yaşlı erişkinlerde osteoporotik kırık insidansını azalttığını buldu.

SODA İÇMEK

SODA İÇMEK

Uzmanlar, idrar yoluyla kalsiyum atılımını artırabilecek başka bir maddenin de fosforik asit olduğunu söylüyor. Alkolsüz içecekler, içeceklere keskin bir tat veren ve küf oluşumunu önleyen bu bileşenle yüklüdür. Sodadaki kafein ayrıca kalsiyum emilimini engelleyebilir ve kemik kaybına yol açabilir. Nutrients'te 2020'de yapılan bir araştırma, günlük soda içenlerin, soda içmeyenlere kıyasla neredeyse beş kat daha fazla kırık riskine sahip olduğunu buldu.

ENERJİ İÇECEĞİ İÇMEK

ENERJİ İÇECEĞİ İÇMEK

Ticari spor içecekleri, porsiyon başına 100 ila 300 miligram sodyum içerebilir. Başka bir deyişle, vücudunuzun yeterli kalsiyumu tutmasını sağlamak için, susuz kalmamak için sade su içmeniz daha iyi olur.

ALKOL TÜKETİMİ

ALKOL TÜKETİMİ

Diyetisyenlerin osteoporozu önlemek için değiştirmenizi istediği bir alışkanlık varsa, o da aşırı alkol tüketimidir. Kadınlar için haftada sekiz veya daha fazla içki veya erkekler için haftada 15 veya daha fazla içki anlamına gelir. Alkol, vücuttaki kalsiyumun atılmasına neden olurken, aynı zamanda D vitamini üretimine müdahale ediyor. Bu besinlerde sürekli olarak eksik olduğunuzda, kemikleriniz zayıflar.

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