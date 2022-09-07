Her gün yediği meyve yüzünden neredeyse bacağını kaybediyordu

Kan pıhtıları genellikle yaralanmaya yanıt olarak oluşur. Bu, vücudun kanamayı durdurma yöntemidir. Bununla birlikte, vücuttaki bir veya daha fazla derin damarda oluşan kan pıhtıları sorun yaratabilir. Lancet dergisinde yayınlanan tüyler ürpertici bir vaka raporuna göre, bir kadın, bacağındaki derin damarlarda oluşan kan pıhtısından ampütasyon nedeniyle bacağını neredeyse kaybediyordu. Yaşadıklarını sebebi ise çok şaşırtıcı.

HER GÜN YEDİĞİ MEYVE YÜZÜNDEN!

Araştırmacılar yaptıkları tetkiklerde kadının her gün bir greyfurt yediğini ve bunun da kan pıhtılaşması oluşumuna neden olabileceğini öne sürüyorlar. 42 yaşındaki kadın nefes darlığı, baş dönmesi ve yürüme güçlüğü ile acil servise başvurdu.

Ultrason taraması, sol bacağının damarlarını tıkayan büyük bir pıhtı olduğunu buldu. Uzvunu kangren yüzünden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı, ancak doktorlar doğrudan tıkanıklığın içine pıhtı çözücü bir ilaç verdiler ve onu güvenli bir şekilde çözdüler.

Greyfurt suyunun, doğum kontrol hormonu östrojenini parçalayan CYP3A4 adlı bir enzimin etkisini bloke ettiği bilinmektedir.

Bu da pıhtılaşma seviyelerini, yani kanın pıhtılaşma eğilimini artırır.