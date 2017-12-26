Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
El terlemesi nasıl geçer?
Elleriniz sürekli terliyor mu?
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
Sık hastalanıyorsanız dikkat!
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
Her sabah zerdeçal içerseniz...
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!
banner34

Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var

banner35

Zerdeçal giderek daha popüler hale gelen bir baharat ve bunun bir dolu haklı nedeni var...

26 Aralık 2017 Salı 18:00
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
banner10

Zerdeçal giderek daha popüler hale gelen bir baharat ve bunun bir dolu haklı nedeni var. Besin değeri yüksek ve güçlü antioksidan olan zerdeçal, yaşlanma karşıtı ve iltihap sökücü özelliklerinden dolayı sağlık için mucizevi faydalara sahip.

Zerdeçalın aktif bileşeni kürkümin'in (zerdeçal sarısı) sayısız faydası var ve bunu sayısı 7.000'in üzerindeki bilimsel makale de destekliyor. Dr. Muammer Yıldız, zerdeçal suyunun nasıl hazırlandığını, nelere iyi geldiğini ve neden içilmeli sorularına cevap verdi.

ZERDEÇAL SUYUNUN YAPILIŞI

Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı hemen için.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Ana bileşeni kürkümin, kan damarlarındaki plakları yok eder ve kan pıhtısı oluşumunu engeller. 2011 yılında yapılan bir araştırmada, 3 hafta boyunca tüketilen zerdeçalın, erkek farelerde kalp sağlığını düzelttiği görülmüştür.

VÜCUDU ALKALİLEŞTİRİR

Zerdeçal, yüksek derecede alkalidir ve kanser, yalnızca asidik ortamlarda gelişir.

BEYNİ KORUR

Bilim insanlarına göre, büyüme hormonunun düşük seviyede olması (BDNF), Alzheimer hastalığı ve bunama ile ilişkili. Dahası, kürküminin bu hormonun seviyesini kontrol ettiğine ve dolayısıyla yaşa bağlı beyin hastalıklarını engellediğine dair kanıtlar var.

İLTİHAPLANMAYA KARŞI SAVAŞIR

Sayısız hastalığın ana sebebi, iltihaplanmadır. Kürküminin anti-inflamatuar özellikleri vardır ve dolayısıyla iltihaplara karşı etkili bir şekilde savaşarak organizmayı korur.

KARACİĞERİ KORUR

Zerdeçal, safra kesesinin fonksiyonlarını iyileştirir, karaciğeri toksinlerin tehlikeli sonuçlarından korur ve hasarlı karaciğer hücrelerini etkili bir şekilde yeniler.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR UZUN ÖMRÜ DESTEKLER

Kürkümin, serbest radikalleri başarılı bir şekilde yok eder ve iltihaplanmayı önler; dolayısıyla yaşlanma sürecini de yavaşlatır.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!
Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!
El terlemesi nasıl geçer?
El terlemesi nasıl geçer?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim