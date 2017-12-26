Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var

Zerdeçal giderek daha popüler hale gelen bir baharat ve bunun bir dolu haklı nedeni var. Besin değeri yüksek ve güçlü antioksidan olan zerdeçal, yaşlanma karşıtı ve iltihap sökücü özelliklerinden dolayı sağlık için mucizevi faydalara sahip.

Zerdeçalın aktif bileşeni kürkümin'in (zerdeçal sarısı) sayısız faydası var ve bunu sayısı 7.000'in üzerindeki bilimsel makale de destekliyor. Dr. Muammer Yıldız, zerdeçal suyunun nasıl hazırlandığını, nelere iyi geldiğini ve neden içilmeli sorularına cevap verdi.

ZERDEÇAL SUYUNUN YAPILIŞI

Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı hemen için.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Ana bileşeni kürkümin, kan damarlarındaki plakları yok eder ve kan pıhtısı oluşumunu engeller. 2011 yılında yapılan bir araştırmada, 3 hafta boyunca tüketilen zerdeçalın, erkek farelerde kalp sağlığını düzelttiği görülmüştür.

VÜCUDU ALKALİLEŞTİRİR

Zerdeçal, yüksek derecede alkalidir ve kanser, yalnızca asidik ortamlarda gelişir.

BEYNİ KORUR

Bilim insanlarına göre, büyüme hormonunun düşük seviyede olması (BDNF), Alzheimer hastalığı ve bunama ile ilişkili. Dahası, kürküminin bu hormonun seviyesini kontrol ettiğine ve dolayısıyla yaşa bağlı beyin hastalıklarını engellediğine dair kanıtlar var.

İLTİHAPLANMAYA KARŞI SAVAŞIR

Sayısız hastalığın ana sebebi, iltihaplanmadır. Kürküminin anti-inflamatuar özellikleri vardır ve dolayısıyla iltihaplara karşı etkili bir şekilde savaşarak organizmayı korur.

KARACİĞERİ KORUR

Zerdeçal, safra kesesinin fonksiyonlarını iyileştirir, karaciğeri toksinlerin tehlikeli sonuçlarından korur ve hasarlı karaciğer hücrelerini etkili bir şekilde yeniler.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR UZUN ÖMRÜ DESTEKLER

Kürkümin, serbest radikalleri başarılı bir şekilde yok eder ve iltihaplanmayı önler; dolayısıyla yaşlanma sürecini de yavaşlatır.