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Her yemekte kullanın! Cinsel gücü uçuruyor, kanserden koruyor

Sağlıklı beslenme sağlığımızın her alanında fayda sağlamaktadır. Gündelik hayatta yediğimiz bazı besinlerin öyle faydaları var ki duyanlar şaşırıp kalıyor. Zaman düşen cinsel gücü toparlamak ve kanseri önlemek gibi faydaları bulunan likopen mutfağımızda bulunan pek çok gıdada bulunuyor. Likopen içeren gıdaları daha fazla tüketmek birçok sağlık sorununun çözümü olarak görülüyor.

06 Aralık 2022 Salı 09:46
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Her yemekte kullanın! Cinsel gücü uçuruyor, kanserden koruyor



Cinsellik konusunda yaşanan sorunların toplumda konuşulması ayıp olarak görülüyor. Ancak cinsel problemlerin düzeltilmemesi daha büyük problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre en çok domatesin içerisinde bulunan likopen maddesi domates ısıtıldığında veya pişirildiği daha fazla etkin hale geliyor. Bu sebeple uzmanlar cinsel gücünüzü artırmak için domatesi pişirerek yemenizi öneriyor. Ancak likopenin faydaları cinsel güçle sınırlı kalmıyor.

LİKOPEN NEDİR?

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Likopen, bir antioksidan olan ve genellikle domates, patlıcan, kuşkonmaz ve papaya gibi meyveler ve sebzelerde bulunan bir bileşiktir. Antioksidanlar, vücudumuzda bulunan serbest radikallerin neden olduğu hasarları önleyebilen maddelerdir. Bu nedenle, likopen içeren gıdaların insan sağlığına faydaları olduğu bilinmektedir. Ancak bu konuda yapılmış araştırmalar hala devam etmektedir.

LİKOPEN İÇEREN GIDALAR

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Aşağıdaki gıdalar yüksek oranda likopen içerir:

  • Domates ve domates ürünleri (domates sosu, domates suyu, domates salçası)
  • Patlıcan
  • Kuşkonmaz
  • Papaya
  • Greyfurt
  • Havuç
  • Kırmızı biber
  • Biber salçası
  • Karpuz
  • Kırmızı pancar
  • Bu gıdaların yanı sıra, bazı çaylar ve kahve çeşitleri de likopen içerir.

LİKOPENİN ŞAŞIRTAN FAYDASI

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Serbest radikallerin çoğalmasını önleyerek kansere yakalanma riskini azaltır. Yapılan araştırmalar sonucunda likopenin prostat, rahim, meme, mide ve akciğer kanserine yakalanma oranını düşürdüğü ortaya konulmuştur. Günde en az 1 porsiyon likopen içeren yiyecekleri tüketmenin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığı gözlenmiştir.

CİLDİ PÜRÜZSÜZ YAPAR

Likopenin cilde faydaları konusunda yapılmış araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Ancak bazı araştırmalar, likopenin cildi nemlendirerek cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, likopenin cilt sağlığını koruyabileceği ve ciltteki lekeleri azaltabileceği de düşünülmektedir.

GÜNLÜK LİKOPEN İHTİYACI NE KADARDIR?

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Günlük likopen ihtiyacı konusunda tam bir konsensüs yoktur. Ancak, Amerikan Diyetetik Birliği (American Dietetic Association) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yetişkinlerin günlük likopen ihtiyacı en az 5 milligramdır. Bu miktar, bir porsiyon domates sosundan veya bir bardak domates suyundan kolayca karşılanabilir. Ancak bu miktar kişiden kişiye değişebilir ve doktorunuza danışarak doğru bir yol haritası oluşturmalısınız.

LİKOPEN NASIL ELDE EDİLİR?

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Likopen, domates, patlıcan, kuşkonmaz ve papaya gibi meyveler ve sebzelerde bulunan bir bileşiktir. Bu nedenle, likopenin elde edilmesi için bu gıdalardan birine ihtiyaç vardır. Örneğin, domates suyu içmek likopen almak için bir yol olabilir. Ancak, likopenin doğal olarak bulunduğu gıdalardan daha fazla almak istiyorsanız, likopen ekstreleri de satın alarak kullanabilirsiniz. Likopen ekstreleri, likopen içeren gıdalardan elde edilen likopenin toz haline getirilmiş hali olarak düşünülebilir.

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