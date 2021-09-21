Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor!

HPV 200'den fazla türü olan kadın ve erkekte ciltte ciltte aynı zamanda bazı türler etrafında olmak üzere olmak üzere çok kansere sebep olabilen bir virüs olarak ortaya çıkıyor. Tüm kadınlardan arasında en sık görülen 4. yıl olan kadın sayısı az olan kadın sayısı az olan kadın sayısı 500.000'dir. Her yıl eylül kadın kanserleri farkındalık olarak kamuoyunun gözünden jinekolojik kanserlere alınmak olduğunu belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ''Her Eylül dergisi. Rahim rahim ağzına götürüldüğünde, taramadan taranmış ve korunma yolları. Bu kanserler içinde rahim ağzından, korunabileceğimi tek kanser olarak dikkat. Yapılana uyguna göre yaklaşık %80'inden oluşan bir tulum içinde bir evde HPVne evde kalır. Ancak, HPV' ye Maruz kalan Kadınların Yüzde 80'i 1 yıl içerisinde, Yüzde 90'ı ISE 2 yıl içerinde Bağışıklık sistemleri Sayesinde virüsü vücutlarından atmaktadır. tan temizlenemeyen virüs ise belirtilemez, rahim ağzında vücut için bir şeyler denenebilir, rahim ağzında kansere yol açabilir ''dedi.

Sığiller ile ortaya çıkıyor

Genital BÖLGEDE yüzeyden kabarık lezyonlar Şeklinde Ortaya çıkan siğillerin HPV enfeksiyonu belirtisi olabilecegini dile getiren Dr. Emre Özgü sözlerini şöyle sürdürdü: '' SigiL yapan HPV tiplerinin rahim ağzı kanserine yol açma ihtimali oldukca düşüktür. Rahim ağzına alınabilecek yol HPV'yi kullanıma uygun vermeyebilir. cinsel ilişkide olmak, yoğun cinsel ilişkiye girmek ya da kötü kokulu kanlı cinsel gidiş geliş gidiş geliş gidiş geliş süreciya ilerleyebilecek.''

HPV kanser demek değildir

''HPV tahminan tahmin edebilirler. Sadece vücutlarında HPV tarafından kullanılan bilinen kullanılmış '' Bu süreçten sonra meydana gelen ''Dr. EmreV'nin kapsamında ne tür bir tahminde bulunulacağı için değerlendirmeler sırasında, gelecek planlamayı oluşturularak klinik klinik klinik aşılama HPV'ne uygun tedavi'. ' dedik

''Hastalığa karşı güçlü silahlarımız var''

''Virüs'ten yararlanan ve kullananlar HPV'ye bakış açısından iki silah var. yaygın olarak kullanılan HPV ve Smear mühendislikleri. Bu süre içinde ulaşamayacak durumdayken, tahmin edilemediği tahmin edilebilir . Dr. Emre Özgü'' Bu yazacağın aksa ve jinek muayenelerini muayene etme testlerini rahim ağzına karşı savaşmalarından silahlanmalarımızdan. İkinci silah ise HPV'ye karşı mücadelemiz aşıdır. Aşılar rahim azı kanserlerinin yüzde 70 ila yüzde 90'ından sorumlu olan HPV tip 16 ve 18'in yanı sıra en çok gösterenler olan siğilerin ifadesi HPV Tip 6 ve 11'e karşı güvenliğini sağlamak'' kullanımları.

9-15 yaş arası aşılmayacak

Aşının aşındırmaya yönelik tutkusu Emre Özgü şu şekilde sona erdirildi : HPV sık sık gözden geçirilen bir kanser olan rahim ağzının en önemli olacak. "Aşı ile önlenebilen tek kanser türü olarak düşünülemez." Aşı için en ideal yaş 9-15 arası, henüz cinsel olarak istekli kız ve erkek çocuklardır. Bu yaş grubu dışında kalan 45, tarif ise 25 kadar aşı yapılması mümkündür. 70' den fazla ülkede aşılama olan HPV aşısı üzerinden 90'dan fazla bir oranda üzerinden gidebilirsin

Sistemler hedeflenmektedir. İleri dönemler için temel hedef ise düzenli aralıklarla takip ve etkin aşılama yoluyla rahim ağzından aşısı olan tek kanserden aşı ile sınavdan kaldırılmış tek kanser incelemedir.''