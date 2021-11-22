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Her yıl aşı gerekecek mi?

ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucusu aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:17
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Her yıl aşı gerekecek mi?
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Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin, Alman Bild am Sonntag gazetesine konuştu.

Aşının etkisinin dördüncü aydan sonra azalmaya başladığını belirten Şahin, 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına açıkladı.

DOKUZUNCU AYA KADAR YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR

"Gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır" diyen 56 yaşındaki bilim insanı,  Pfizer/BioNTech aşısının  dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.

Bununla birlikte Şahini dördüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığını aktardı.

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

BioNTech'in CEO'su Şahin 1965 yılında Türkiye'de doğdu. Henüz 4 yaşındayken, annesiyle birlikte Ford şirketinde çalışan babasının yanına Köln'e taşındı. Liseden mezun olduktan sonra Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 20 yaşına geldiğinde, henüz daha öğrenciyken, bir laboratuvarda çalışmaya başladı.

Şahin o günleri "Akşam 4'e kadar bütün gün derslerimiz vardı. Diğer öğrenciler eve giderken, ben de çalışmak için laboratuvara giderdim. Bazen sabah 4'e kadar çalışırdım" diye anlatmıştı.

1992'de tıp fakültesini bitiren Şahin, Saarland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne geçmeden önce birkaç yıl Köln Üniversitesi'nde iç hastalıkları, hematoloji ve onkoloji doktoru olarak çalıştı. Köln Üniversitesi'ndeyken, bir tıp öğrencisi ve İstanbul'dan Almanya'ya gelen bir doktorun kızı olan Özlem Türeci ile tanıştı.

Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechUğur Şahin
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