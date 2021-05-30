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Her yıl yaklaşık 8,5 milyon insan tütüne bağlı nedenlerde ölüyor

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç, her yıl yaklaşık 8,5 milyon insanın tütüne bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiğini aktardı.

30 Mayıs 2021 Pazar 10:12
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Her yıl yaklaşık 8,5 milyon insan tütüne bağlı nedenlerde ölüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında konuşarak, her yıl yaklaşık 8,5 milyon insanın tütüne bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiğini aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada bu günün kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda sigara kullanıcılarının en azından 24 saat süreyle sigarayı bırakmalarının teşvik edildiğini ifade etti. 

Bu konuda yapılan birçok araştırmaya da dikkat çeken Bilgiç, “Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki; tütün, kullanıcılarının yarısına kadarını ne yazık ki öldürmektedir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, her tür tütün ürününün zararlı olduğunu kaydederek, tütüne güvenli bir maruz kalma seviyesi bulunmadığının altını çizdi.

Pasif maruziyetin de en az tütün kullanımı kadar zarar verdiğini dile getiren Bilgiç, “Sigara içmek dünya çapında en yaygın tütün kullanım şeklidir. Nargile tütünü kullanımı ise sigara kadar sağlığa zararlı olmasının yanı sıra bulaşıcı hastalıklar açısından da büyük risk taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Bilgiç, tütün kullanımının bireye ve topluma olan ekonomik maliyetinin her yıl artarak katlandığını belirterek, tütün kullanımının neden olduğu hastalıkların tedavisi için önemli sağlık bakım maliyetleri harcandığını vurguladı. 

Son yıllarda ısıtılmış tütün ürünleri ve e-sigara kullanımında artış yaşandığını da söyleyen Bilgiç, “DSÖ, bu ürünlerin de bağımlılık yaptığını ve kansere neden olan birçok toksini içerdiğini; baş, boyun, boğaz, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri de dâhil diş hastalıkları risklerini arttırdığını açıkladı” dedi.

Bilgiç, tütün ile mücadelede multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, tüm bireylerin ve kurumların işbirliğinde savunuculuk rollerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

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UKÜ Sağlık Bilimleri FakültesiNurcan Bilgiç
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