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Her zerresi her derde deva

Çekirdeği, yaprağı, kabuğu her şeyiyle faydalı ve lezzetli olan meyvenin faydalarına inanamayacaksınız. Cinsel arzuyu kuvvetlendiriyor, tansiyonu düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Suyunu içen kolay doğum yapıyor. Çiğ, pişirerek veya reçelini yaparak yiyebilirsiniz. En etkili hali tereyağında pişirerek... İshali kesiyor, iltihapları yok ediyor. Bal ile macun yapılıp yenildiğinde baş ağrısını kesiyor, kaynatılıp içildiğinde çarpıntıyı kesiyor, kalbi kuvvetlendiriyor ve anne sütünü artırıyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:22
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Her zerresi her derde deva

Tansiyonu düşürüyor, hoşafı ağız yaralarını iyileştiriyor, akciğer veremine iyi geliyor. Suyu doğumu kolaylaştırmak için tavsiye ediliyor, yorgunluğu ve bitkinliği gideriyor. Aşırı adet kanamasını önlüyor, bağırsak kanamalarını kesiyor ve dizanteriye karşı çok faydalı. Çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi geliyor, iştah açıyor, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştiriyor.

AYVA MUCİZESİ

Hem taze olarak hem de tatlısı yapılarak tüketilebilen ayvanın sağlığa sayısız faydası bulunuyor. Kış meyvesi olan ayva, tereyağı ile pişirildiğinde ise iki katı kadar fayda sağlıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ve mineral deposu meyveler ön plana çıkıyor. Gülgiller familyası içinde yer alan ayva da bu meyveler arasında yer alıyor. Kış aylarında manav ve tezgâhları süsleyen ayva meyvesinin içerisinde pektin, tanen, şeker, organik asit, A ve C vitamini ve mineral tuzlar bulunuyor.

Hem mineral açısından hem de vitamin açısından oldukça zengin bu meyve, sindirim ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Hem taze olarak hem de tatlısı yapılarak tüketilebilen bu meyve, uzun süreli tokluk hissi ile zayıflama sürecinde olan kişiler tarafından da sıklıkla tüketiliyor.

Bunun yanı sıra ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğu biliniyor. Ayvayı tereyağında pişirip yemek ise birçok probleme iyi geliyor. İşte ayvayı tereyağında pişirip yemenin faydaları...

AYVANIN FAYDALARI

Ağız kokusunu yok eder. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir. Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.

İnce bağırsak iltihabını giderir. Vücudun gelişmesine yardımcı olur. Damar sertliğine ve karaciğer tembelliğine iyi gelir. Tansiyonu düşürür.

Safrayı düzene sokar. Yorgunluğu ve bitkinliği giderir. Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yenildiğinde baş ağrısını keser. Ayva çiçeği kaynatılıp içildiğinde ise kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir ve anne sütünü artırır.

Ayvadan yapılan reçel sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir ve cinsel arzuyu kuvvetlendirir. Ayva yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelir ve sakinleştirici özelliği bulunur. Ayva yaprakları kaynatılıp içilirse ishali keser.

Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılıp pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.

Ayvadan elde edilen şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı oldukça etkilidir. Ayva hoşafı ağız yaralarını iyileştirir, akciğer veremine iyi gelir ve gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.

Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilmelidir. Ayva suyu aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser ve dizanteriye karşı çok faydalıdır.

AYVA NASIL TÜKETİLİR?

Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir. Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayva suyu iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir.

Tereyağında pişirilen ayva; solunum yolu problemlerine, bir türlü geçmek bilmeyen öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelir. Pişirilmiş ayva, mide zafiyetine iyi gelir.

Ayvalar çekirdekleri çıkarılıp dilimlenir. Bir tavaya tereyağ konur ve eriyen tereyağına ayvalar eklenip karıştırılır. Yumuşayana kadar arkalı önlü kızartılır. Kızaran ayvaların üzerine pekmez eklenip 5 dakika kısık ateşte pişirilir ve kaymakla sıcak servis yapılır.

Son Güncelleme: 20.04.2022 10:24
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