Herkes bu hatayı yapıyor! Hastalıklara zemin oluşturuyor

Uyku gün boyunca yorulan vücudu ve zihni dinlendirmeye yarayan en önemli ihtiyaçlar arasında bulunuyor. Birçok çeşitte uyku pozisyonu bulunuyor. Rahat bir şekilde uykuya dalabilmek için en uygun uyku pozisyonunu bulmak gerekiyor. Ancak yapılan yanlış pozisyonlar sağlığı tehdit edebiliyor. Uyku apnesi ya da horlama şikayeti olan obez hastaların ise sırt üstü yatmasının ani solunum durmasına neden olabileceği bilgisini veren Doç.Dr. Sena Tolu, bunun yanı sıra sarkan yumuşak damağın da nefes yolunu tıkayarak solunumun durmasına ve uykunun kalitesinin düşmesine sebep olacağını aktardı.

SIRT ÜSTÜ UYUMAK BEL AĞRILARINI AZALTIYOR

Sırt üstü yatmanın boyun ve bel ağrılarını azalttığını bildiren Tolu, “Şiddetli bel ağrısı, kas spazmı ve omurga kireçlenmesi durumlarında sırt üstü yatıp dizlerin ve bel kavislerinin ufak bir yastıkla desteklenmesi bel ağrısının hafiflemesini sağlayarak, iyileşmeye destek olur. Diğer yandan devamlı sırt üstü pozisyonda yatmak arka bacak kaslarında kısalmaya neden olarak ilerleyen dönemlerde bel ağrısına neden olabilir. Özellikle reflü, astım ve kalp yetmezliği olan hastalar yüksek bir yastıkla sırt üstü yatmalıdır.” tavsiyelerinde bulundu.

YATMA ŞEKLİ ORGANLARI ETKİLİYOR

Doç. Dr. Sena Tolu, “Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için kişiye ve hastalığa özel yatış pozisyonu belirlenmeli. Yatma şekli başta omurga sağlığı olmak üzere beyin, kalp, akciğer ve mide gibi organların sağlığını etkiler. Yüzüstü kollarını yastığın altına koyarak uyumaktan, sırt üstü yatmaya ve sürekli sağa ya da sola dönerek uyumaya kadar farklı yatış pozisyonu fıtık, tendon, omuzda tendon sıkışması, uyku apnesi, tansiyon, baş ağrısı reflü gibi sorunlara zemin hazırlıyor” dedi.

KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN YAN YATARAK UYUYUN

Kalp ve omurga sağlığı için en ideal uyku pozisyonunun yan yatış olduğunu dile getiren Tolu, “Sol taraf üzerinde yan yatarak bacakların karına doğru çekildiği cenin pozisyonunda yatmak vücuttan kalbe kanın daha kolay dönüşünü sağladığı için en sağlıklı olarak kabul edilen yatış pozisyonudur. Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır. Ayrıca yüksek tansiyon, reflü, uyku apne sendromu ve gebelerde de sol taraf üzerine yan yatış öneriliyor. Cenin pozisyonunda hafif bacaklar karına doğru çekilip yan yatarken bacaklar arasına yastık konulmasında da yarar vardır. Kalp hastalarının ise sağ yan pozisyonda yatmaları önemli” dedi.

YATAK KALİTESİ DE ÖNEMLİ

Yatış pozisyonu kadar doğru yatak seçiminin de uyku kalitesini etkilediğine dikkat çeken Tolu, sözlerine şöyle devam etti;

“Çok sert ve çok yumuşak yatakta uyumak uygun değil. İdeali orta sertlikte omurganın düz durması için destek sağlayabilecek yapıda olmasıdır. Doğru yatak, yastık seçimi yapmanıza ve doğru uyku pozisyonunda uyumanıza rağmen ağrılarınız nedeni ile uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, gece ağrılarınız nedeni ile uyanıyorsanız ve sabah eklemlerinizde tutukluk ve şişlik hissi ile uyanıyorsanız mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvurmalısınız.”