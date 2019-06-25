Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor

Glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluşşan bal; B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve bu yüzden de güçlü antiseptik, antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde birçok hastalığı iyileştirir veya hastalıklardan korur. Peki, sağlık açısından faydaları nelerdir? İşte balın faydaları…

BAL HAKKINDA

İnsanlar yaklaşık 8.000 yıl önce balı keşfetti ve o zamandan beri kullanmakta. Yunanistan ve Mısır’da yaygın olarak kullanılan bal geleneksel Çin tıbbı için zorunlu bir bileşen haline geldi. Bu mucizevi madde, onu doğal bir şifa kaynağı yapan iyileştirici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda sayısız ev ilaçları için gizli bir bileşendir.

Balın Besin Değeri

Sodyum 6 mg

Protein 15 mg

Karbonhidratlar 17g

Kolesterol 0

Yağ 0

Pantotenik Asit 05 mg

Riboflavin 06mg

C vitamini 1mg

Çinko 03 mg

Demir 05mg

Potasyum 0 mg

Kalsiyum 0 mg

Fosfor 0 mg

Su 6 g

Fruktoz 1 g

Maltoz 5g

Glikoz 5 g

Bal sadece tadı lezzetli ve tatlı olduğu için değil, aynı zamanda sayısız sağlık yararları ile doludur. Balın soğuk algınlığı, öksürük, kilo kaybı ve hatta kardiyovasküler sağlık gibi birçok sağlık sorununu tedavi edebilen özelliklerine inanmayacaksınız.

BALIN FAYDALARI

Balın sağlığa faydaları arasında kolesterol seviyesinin kontrol edilmesi, diyabetin yönetilmesi, mide sorunlarının tedavisi, enfeksiyonlarla mücadele, enerji artırılması, mide bulantısının önlenmesi, kilo vermeye yardımcı olması, dinlendirici uykunun teşvik edilmesi, astımla mücadele, kepek sorunlarının giderilmesi ve cilt sağlığının iyileştirilmesi sayılabilir.

Balın olası faydalarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı tatlandırıcı

Bal, birçok yiyecek ve içecekte şeker yerine kullanılabilir . Genel olarak normal beyaz şekerden çok daha iyi bir tatlandırıcı olarak kullanılmasını sağlayan yaklaşık % 69 glikoz ve fruktoz içerir.

Kilo vermeye yardımcı

Ilık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kalorili olmasına rağmen, bal vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, limon suyu veya tarçınlı bal, kilo vermeye yardımcı olur.

Daha iyi uyku

2012 yılında balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisini bulmak için 1-5 yaş arası 300 çocuk üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, balın çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili öksürük ve uyku zorluğu için tercih edilen bir tedavi olabileceğini göstermiştir.

Enerjiyi artırır

Bir çorba kaşı bal yaklaşık 64 kalori içerir. Bu nedenle, birçok insan tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Öte yandan, bir çorba kaşığı şeker yaklaşık 15 kaloridir. Ayrıca, içindeki karbonhidratlar kolayca glikoza dönüştürülebilir, çünkü vücudun bu saf ve doğal maddeyi sindirmesi çok daha kolaydır.

Performansı artırır

Son araştırmalar, balın mükemmel bir ergogen yardımcısı olduğunu ve sporcuların performansını artırmada yardımcı olduğunu göstermiştir. Kan şekeri seviyelerini korumanın, kasları yeniden yapılandırmanın ve egzersiz yaptıktan sonra glikojeni geri kazanmanın ve vücutta insülin miktarını düzenlemenin harika bir yoludur.

Ülser ve diğer gastrointestinal rahatsızlıkları azaltır

Son araştırmalar bal tedavisinin ülser ve bakteriyel gastroenterit gibi sorunlara yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Vitamin ve mineral deposu

Bal, fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre değişmekle birlikte, balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunmaktadır. Balda ayrıca az miktarlarda bakır, iyot, demir ve çinko da bulunur.

Antiseptik özelliği vardır

Bal; Antibakteriyel ve mantar önleyici özelliklere sahiptir, bu yüzden geleneksel ilaçlarda sıklıkla doğal bir antiseptik olarak kullanılır.

Bal, antioksidanlarla doludur

Bal; Serbest radikallerin vücuttan atılmasında çok etkili olan nutrasötikler içerir. Sonuç olarak, vücudumuzun bağışıklığını, kanser veya kalp hastalıkları gibi potansiyel olarak ölümcül olanlara karşı iyileştirir.

Yanıkları, yaraları ve diğer cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir

Bal, antioksidanlar bakımından zengin olmasının yanı sıra, nemli bir ortam sağlayarak ve etkilenen bölgeye besin akışını artırarak yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandıran antibakteriyel ve antiseptik özelliklere de sahiptir. Bal, her ikisi de cilt enfeksiyonlarına neden olabilen E. coli ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi patojenlerin öldürülmesinde etkilidir.

Kanserle savaşmaya yardımcı olabilir

Fareler üzerinde yapılan ön çalışmalar, bazı bal türlerinin kanser hücresi büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalar sadece fareler üzerindedir, bu yüzden insanlara faydası hakkında kesin bir sonuç yoktur.

Kepeği önler

Kepek ve kaşıntılı kafa derisi oldukça can sıkıcı sorunlardır. Balın antibakteriyel özellikleri sayesinde bu problemlerden kurtulmak çok kolay. Kepekli ve sağlıksız bir saç derisini tedavi etmek için tek ihtiyacınız olan, eşit miktarda çiğ bal ve suyu karıştırmaktır. Bu karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bir saat bekledikten sonra durulayın. Birkaç hafta içinde farkı hissedeceksiniz.