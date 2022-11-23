Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Dünya çapında süper besin olarak adlandırılan ballar hakkında birçok doğru bilinen yanlış bilgi bulunuyor. Başlı başına mucize gibi olan bal hakkında ortaya atılan söylentilerden biri şaşkınlık yarattı. Tek başına tüketildiği gibi sıcak su, bitki çayları, süt ve çeşitli tatlılara eklenen balın sıcak yiyecek ve içeceklerle etkileşime girdiğinde besin değerinin düştüğü hatta zehirli olabileceği söyleniyor. Peki, sıcak balın zehirleme potansiyeli var mı?

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:57
623 Okunma
Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor



Bal faydaları saymakla bitmeyen bir süper besindir. Tek başına tüketildiği gibi özellikle kış aylarında sıcak içeceklere eklenerek tüketilir. Bal hakkında doğru bilinen birçok yanlış bulunuyor. Bunlardan biri de balın sıcak su, süt ve bitki çayları ile etkileşime geçtiğinde zararlı olabileceği belirtiliyor.

BALIN MUCİZESİ ISITILANA KADAR MI?

Mucize besinlerden biri olarak adlandırılan bal, ısıtıldığında veya sıcak içecek ve yiyeceklerle etkileşime geçtiğinde etkisi ne oluyor? Balın sıcakla teması çok yüksek sıcaklıkta ve uzun sürede olursa balı etkiler. Söylendiği gibi bu durum balı zehire dönüştürmez. Balın vitamin ve mineral değerlerinde düşüş yaşanır. Bunun için uzun pişirmeler veya aşırı sıcaklıklar gereklidir. Zaten bir insanın içebileceği bir içeçeğin kaynama noktasında bir sıcaklıkta olması beklenemez. Bu yüzden bitki çaylarınız demlendikten sonra onlara bir kaşık bal koymak ne bala zarar verir nede bitki çayına.

TAHTA KAŞIK MI, METAL KAŞIK MI?

Bal ile ilgili diğer bir efsane de bal tüketirken tahta kaşık kullanılması gerektiğidir. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bal konusunda çok fazla “şehir efsanesi” bulunduğunu, örneğin, çaya bal konulduğunda balın bozulduğunun öne sürüldüğünü aktardı. Yaptıkları çalışma kapsamında değişik çaylar demlediklerini belirten Yeşilada, elde ettikleri sonuçları şöyle anlattı:

TAHTA KAŞIK MİKROBU ÜZERİNDE TUTAR!

“Sıcaklık 80 dereceye indiğinde içerisine bal koyduk ve balın antioksidan etkisini ölçtük. Bal konulunca, antioksidan etkisi çok kuvvetli olduğunu bildiğimiz yeşil çay, beyaz çayda bile etki 4 misli artarken, ıhlamurun antioksidan etkisi 58 misli yükseldi. ‘Bala metal kaşık koymayın’ deniliyor. Oysa tahta kaşık mikrobu üzerinde tutar.Tahta kaşık hava ile buluştuğunda mikroplar geliyor, sonra tekrar balın içine koyduğunda bal enfekte edilir. Bal kontrolünde çelik kaşıklar kullanılır. Bir çalışmamızda kahveye de bal koyduk, özellikle filtre kahvenin antioksidan etkisi arttı.” Yeşilada, yapılan analizlere göre, insan hayatı için gerekli olan, günlük alınması gereken aminoasitlerin hepsine sahip olduğu için bir insanın sadece arı poleni yiyerek sağlıklı yaşayabileceğini, arı poleninin balla karıştırılarak tüketilebileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı
Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı
Anksiyeteyi 3 etkili yöntemle avantaja çevirin
Anksiyeteyi 3 etkili yöntemle avantaja çevirin
Kabukları fındıktan bile daha faydalı!
Kabukları fındıktan bile daha faydalı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim