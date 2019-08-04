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Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?

04 Ağustos 2019 Pazar 16:24
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?

Dünyanın her yerinde yetişebilen hibiskus; bamba çiçeği, gülhatmi, Mekke çiçeği gibi isimlerle de anılır. İçeriğinde bolca C vitamini bulundurur. Genellikle çay şeklinde tüketilen hibiskus bitkisinin birçok faydası bulunur. İşte onlardan bazıları… Hibiskus çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler.

* Birçok kanser türüne karşı vücudu korur.

* Akciğeri temizler.

* Mantar oluşumunu engeller.

* Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar.

* Böbrek iltihabına iyi gelir.

* Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

* Suyu kaynatın.

* Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın.

* 10 dakika demlenmesini bekleyin.

* Süzdükten sonra için.

* İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

HİBİSKUS ÇAYI HAMİLELİK DÖNEMİNDE TÜKETİLMELİ MİDİR?

Hibiskus çayı, düşük riski oluşturabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde asla tüketilmemelidir. Emziren annelerin ise doktora danışması gerekir. Uzman onayı olmadan hibiskus çayını tüketmek zararlı olabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde hibiskus çayı içmeden önce bir uzmana danışmakta fayda var.

HİBİSKUS ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Hibiskus bitkisi adet sancılarını azaltarak adet kanamasının sökülmesine yardımcı olur. Adet kanamasının geciktiği zamanlarda hibiskus bitkisinden yararlanılabilir. Yayın tarihi: 02.08.2019 

 

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