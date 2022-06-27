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Hiç geçmeyen yorgunluğunuz varsa altında yatan neden…

Yorgunluk çok sık yaşanan bir durum olsa da gün sonunda veya uykudan uyandıktan sonra yorgunluk etkilerinin azalmış olması gerekiyor. Hiç geçmeyen ve tekrarlayan yorgunluk hissi sağlık hakkında uyarıcı belirtiler arasında bulunuyor. B12 eksikliği hiç geçmeyen yorgunluk ve çeşitli belirtiler ile kendini gösteriyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 16:19
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Hiç geçmeyen yorgunluğunuz varsa altında yatan neden…
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B12 vitamini vücudun içerisinde bulunan hemen her hücrenin ihtiyacı olduğu bir B vitaminidir. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. B12 birçok gıda da bulunsa da eksikliği sıklıkla görülmektedir. Yaşlandıkça yiyeceklerden B12'yi emme yeteneğimiz de azalır, bu nedenle yaşlılar arasında B12 vitamini eksikliği daha sık görülür. Araştırmalar en katı vejetaryen diyeti uygulayan ve süt ve yumurta dahil tüm hayvansal ürünlerden kaçınan veganlarda B12 vitamini eksikliği olasılığının %92 olduğunu buldu.

B12 EKSİKLİĞİ UYUSANIZ BİLE YORGUN HİSSETMENİZE NEDEN OLUR

Herkes zaman zaman yorgun hisseder. Ancak çoğu insan için sağlıklı beslenmek, stresle mücadele etmek ve düzenli egzersiz yapmak enerjiyi artırmaya yardımcı olacaktır. Dinlendikten sonra bile sürekli yorgunluk ve halsizlik, altta yatan bir sağlık durumunun veya dengesizliğin işareti olabilir. B12'nin düşük olması veya eksikliği, kişinin ne kadar uyursa uyusun yorgun hissetmesine neden olur. Bunun nedeni, vücut hücrelerinin düzgün çalışması için B12'ye ihtiyaç duymasıdır.

DOĞRU B12 TAKVİYESİ KANSIZLIĞI ÖNLEYEBİLİR

Megaloblastik anemi, büyük, anormal ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna ve DNA sentezinin bozulmasına yol açabilen bir durum olan B12 eksikliği hastaları arasında yaygındır. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Bazı kansızlık türleri de yorgunluğa ve halsizliğe yol açar. Bu şekilde B12 ve anemi el ele gider. Doğru B12 takviyesi kansızlığı önleyebilir ve belirli anemi türleri B12 eksikliğine yol açabilir.”

B12 BELİRTİLERİ

Ciltte soluk sarı bir renk

Ağrılı ve kırmızı bir dil

Ağız ülserleri

Yürüme ve hareket etme şeklinizde değişiklikler

Bozulmuş görüş

Sinirlilik

Depresyon

B12 VİTAMİNİNİN EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER

Et

Süt

Yumurta

Peynir altı suyu gibi hayvansal besinlerdir.

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