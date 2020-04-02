Hijyen ve temizlik bizim için çok önemli, peki ya evcil dostlarımızın sağlığı?

Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, aklımızda birçok soru işaretiyle doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Medyada bolca karşımıza çıkan bilgi kirliliklerinden dolayı aklımız karışıyor ve doğru şeyi yapmaya çalışırken bazen bilmeden daha büyük tehlikelere yol açıyoruz. Bundan en çok etkilenen de bizimle yaşayan evcil dostlarımız oluyor. Hijyen ve temizlik bu günlerde hayati önem taşımakta. Yanlış uygulama ve aşırı doza kaçmayla evdeki dostlarımızı bilmeden zehirleyebiliyoruz. Özelikle kediler bu konuda daha hassas. Nedeni ise sürekli olarak kendilerini ve çevrelerindeki nesneleri yalamaları. Ayrıca diğer evcil hayvanlara oranla bu tür temizlik malzemelerinin içerdiği bazı kimyasallara karşı toleranslarının daha düşük olması. Diğer bir yandansa, tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkmaları gerekmediğinden, aslında kedi sahipleri daha şanslı.

Çamaşır suyu, temizlik sıvıları, kremler, deodorantlar, dezenfektanlar (özellikle suya katınca bulanıklaşan fenolik ürünler), çamaşır kapsülleri ve konsantre sıvılar, mobilya ve metal cilaları gibi temizlik ve hijyen ürünleri evcil dostlarımızda toksikasyona (zehirli maddenin etkisiyle oluşan hastalık hâli) neden olabilmektedir.



Kısaca;

Amonyak

Çamaşır suyu

Formaldehit (genel ev temizleyicilerinde bulunur)

Perkloretilen (halı ve kilim temizleyicilerinde bulunur)

Fenoller (genellikle adında “ol” olan ve suya katınca bulanık bir renk alan temizleyicilerde bulunur)

Ftalatlar (oda spreyleri gibi kokulu ürünlerde kullanılır)

İçeren ürünleri kullanırken daha dikkatli olmalı, ürünlerin uygulanma şekli ve kullanım alanlarını iyi okumalıyız.



Hayvanlarda Zehirlenme Belirtileri

Kusma

İshal

Kasılma

Titreme

Aşırı salya

İştahsızlık

Halsizlik

Aşırı su içme

Aşırı idrar yapma

Nefes almada zorluk

Bu belirtilerden bir veya birkaçını gördüğünüz takdirde derhal veteriner hekiminize ulaşınız. Kullandığınız ürünü tanımlayınız, kullanım şekli ve zamanıyla ilgili bilgi veriniz.

Evde hayvan dostu genel temizlik ile ilgili bazı alternatifler vermeden önce, en çok sorulan ve aklımıza takılan birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum.

SARS-Cov-2 yani Covid-19 virüsü insandan insana damlacık yoluyla bulaşır. (Öksürme, hapşırma, tükürük vs.) Şu ana dek hayvanlardan insanlara/insanlardan hayvanlara bulaştığına dair bir kanıt yok.

Bir dezenfektan ile tüm patojenleri öldüremezsiniz. Her patojenin farklı etken maddelere karşı dirençleri farklıdır.

Sirke dezenfektan değildir. Temizlikte kullanılan kimyasallara alternatif olarak kullanılabilir.



Market ürünlerine alternatif, kolayca temin edilebilir, uygun fiyatlı ve hayvan dostu ürünler

Karbonat:

Koku emici: Karbonat doğal bir koku emicidir, halı ve ahşap zeminlerde kullanabilirsiniz.

Oda Spreyi: Yarım litre sıcak suya yarım çay kaşığı karbonat ve bir kaşık limon suyuyla birlikte sevdiğiniz bir esans karıştırarak hem doğal hem de ferahlatıcı bir oda spreyi elde edebilirsiniz.

Yüzeyler için: Tezgâh üstleri, lavabolar, vb. İçin kullanabileceğiniz hafif bir aşındırıcı, ovma ürünü oluşturmak için karbonat ile eşit miktarda sıcak su ve tuz karıştırın.

Köpük temizleyici: Banyonuz ve mutfağınızdaki köpük temizleyicilerin yerine karbonat ve limon suyu kullanın.

Beyaz sirke:

Ahşap zemin temizleyici: Sıcak su ile seyreltilmiş beyaz sirke, ahşap yüzeyler için mükemmel bir hayvan dostu zemin temizleyicidir.

Çok amaçlı temizleyici: 1/2 ölçü sirkeyi 3 ölçü suyla seyreltin ve karışımı bir sprey şişesine dökün. Sirke kokusunu sevmiyorsanız limon suyu ekleyebilirsiniz.

Cam temizleyici: Cam temizleyici olarak kullanmak için 1 ölçü beyaz sirkeyi 1 ölçü ılık suyla karıştırın.

Halı lekesi temizleyicisi: 1/2 bardak beyaz sirkeyi 2 yemek kaşığı tuzla tuz çözülene kadar birleştirin. Bir mutfak bezini solüsyonla ıslatıp lekeyi ovun.

Boraks:

Ağır halı lekesi temizleyici: Ağır halı lekeleri için, 1/2 bardak beyaz sirke, 2 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı Boraks'ı çözünene kadar karıştırın. Ağır lekeleri ovmak için çözeltiye batırılmış bir bez kullanın.

Çamaşır lekesi çıkarıcı: Çamaşırlarınızı beyazlatmak için çamaşır deterjanı yerine bir miktar Borax ekleyin.

Mineral yağ:

Mobilya cilası: Tamamen doğal bir mobilya cilası için mineral yağına biraz limon suyu ekleyin.



Nelere dikkat etmeliyiz?

Yürüyüşten sonra, evde gezmeden önce mutlaka patileri, ağız ve burun bölgesini (yerle temas eden bölgeler) güzelce bir pet şampuanıyla yıkayalım. Tasma ve ipimizi çıkararak dezenfekte edelim.

Dışarıda gezerken serbest bırakmayalım. Yerden birşeyleri koklayıp ağızlarına almalarına izin vermeyelim.

Mama kabı, su kabı, kum kabı gibi eşyaları düzenli olarak yıkayıp dezenfekte edelim. Eğer bu işlemi sulandırılmış çamaşır suyu ile yapıyorsak mutlaka güzelce durulayalım. Bunun için 1 ölçü çamaşır suyunu 30 ölçü suyla sulandırıp, kapları bu solüsyonda 10 dakika bekletip durulayabiliriz.

Kıyafet ve aksesuarlarını 60 dereceli programda yıkayalım.

Köpeklerimizi köpek şampuanıyla düzenli aralıklarla yıkayalım. Çok uzayan tüyleri kısaltıp, hem yıkamayı hem de kurulama işlemini kolaylaştırabiliriz.

Yerlerde ve yüzeylerde kimyasal dezenfektanları kullanacaksak evcil dostumuzu temizlik bitene kadar başka bir odaya alalım. Bu ürünlerden sonra mutlaka suyla tekrar silelim. Yerler silindikten sonra kurumasını bekleyelim. Yoğun ilaç kokusuna maruz bırakmayalım.

Temizlik ürünlerini ve dezenfektanları üzerlerinde belirtilen kullanım şekline göre kullanalım.

Sevip oynadıktan sonra ellerimizi sabunla yıkayalım.

Onların da ihtiyaçlarını unutmayalım. Mamamızın ne kadar kaldığını kontrol edelim, bitmesini beklemeyelim.

Aşı, iç-dış parazit uygulamaları ve diğer işlemler için veteriner hekimimizle iletişime geçip randevu alalım.

Onları terk etmeyelim. Onlar bizi karşılıksız seven ve hep sevecek olan dostlarımız. Bu günleri onlarla ilgilenip vakit geçirerek değerlendirebiliriz.

Kapımızın önüne bir kap su ve mama koyarak sokaktaki canlara da can olabiliriz.

Herkese sağlıklı, stresten uzak, evde geçirilen, patili günler dilerim.

DVM Dilber Necatoğlu