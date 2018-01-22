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Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman tepkisi!
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman...

Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman tepkisi!

Almanya’da hiperaktif çocuklara ağırlıkları 1.2 ile 6 kilo arasında değişen kumlu yeleklerden giydirilmesine tepkiler artıyor. Prof. Dr. Özgür Yorbik, “Böyle bir yöntem doğru olsaydı hamallar toplumun en dikkatli ve hareketsiz insanları olurdu” dedi

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:42
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman tepkisi!
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Almanya'da 200 okulda hiperaktif çocukların ağırlığı 1.2 ile 6 kilogram arasında değişen içi kum dolu yelekler giymeye zorlanması ülkede tartışma yarattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; okullar bu yeleklerin çocukları sakinleştirdiğine ve sıralarında oturmaya ittiğine inanıyor. Ancak aileler ve psikologlar bu uygulamaya karşı çıkıyor. Psikologlar bu yelekleri giyen çocukların diğerleri tarafından alaya alındığı, dışlandığı ve akran şiddetine maruz kalmalarına yol açtığını savunuyor. Prof. Dr. Özgür Yorbik, “Türkiye’de böyle bir uygulamayı hiç görmedim. Hiperaktivite ve dikkat bozukluğu tedavisinde spor gibi daha eğlenceli yan yöntemler etkili olabilir.

Ama bellek egzersizleri de dahil olmak üzere ilaç tedavisi dışında bilimsel ve sürekli etkili olan başka hiçbir çözüm yok. Bu hayat boyu devam eden bir süreç. İlkokul çağında, o yaştaki çocuklara kum dolu yelek giydirmek en başta ortopedik sorunlara yol açabilir. Böyle bir yöntem uygulanan çocuk, diğerlerinden farklı olarak okula kum yeleğiyle gideceği için ötekileşebilir, kendini cezalandırılmış gibi hisseder, özgüveni etkilenir, depresyon ve kaygı duyabilir, aşağılanmış hisseder. Baş kaldırma, karşı gelme durumu artabilir. Böyle bir yöntem doğru olsaydı hamallar toplumun en dikkatli ve hareketsiz insanları olurdu” dedi.

‘AİLELER DİKKATLİ OLMALI’

Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci ise uygulamanın doğru olmadığını belirterek, “Bilimsel olarak etkinliği de yoktur. Çocuğa elinde olmayan bir sorun nedeni ile işkence etmek, çocuğu istismar etmektir. Türkiye’de şimdiye kadar duymadım ama başka birçok bilimsel olmayan, şarlatanlık sayılacak şeyler yapılmaktadır. Bunu da hemen yapmaya kalkanlar olabilir, aileler dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

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