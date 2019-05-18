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Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerekiyor"

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:13
Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerekiyor"
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Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürün. Tuzu azaltın. Sigara ve alkolden uzak durun. Rafine ve işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltarak, az yağlı ve yüksek lifli diyetlere yönelin. Meyve ve yeşil sebzelerle beslenin. Düzenli olarak ve yaşınıza uygun spor ve egzersiz yapın. Hareketsiz yaşamdan ve stresten uzak durun. Tuzluğu sofranıza koymayın." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplumda hipertansiyon konusunda farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmak için her yıl 17 Mayıs "Dünya Hipertansiyon Günü" olarak kutlanıyor.
Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, arteryel kan basıncının normal seviyeden (120/80 mmHg) yüksek seviyeye geldiği durumlarda ortaya çıkıyor. Avrupa kılavuzlarında ve Türkiye’de 140/90 mmHg’nın üzerindeki değerler hipertansiyon olarak adlandırılıyor. 

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Belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak da adlandırılan şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu ve düzensiz kalp atışı ile kendini gösteriyor. Bu sebeple hipertansiyonu olan kişiler hipertansiyon hastası olduklarını sıklıkla kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, hipertansiyonun aynı zamanda genetik bir hastalık olduğunu belirterek, anne-babasında hipertansiyon olan kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Kilo alımı, sigara ve tütün kullanımı, hareketsizlik, aşırı alkol tüketimi ve doğum kontrol haplarının kullanımının da hipertansiyona yol açabildiğini aktaran Erşahin, “Hipertansiyon, başta ateroskleroz olmak üzere beyin kanaması, inme, kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve göz hasarı gibi komplikasyonlara sebep oluyor.” ifadelerini kullandı.  şeklinde konuştu.

Erşahin, hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu hastalığı önlemek için öncelikle yapılması gerekenleri şöyle anlattı:
"Belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürün. Tuzu azaltın. (1,5 ila 2,5 g arasında düşük miktarda sodyum alımı yapın.) Sigara ve alkolden uzak durun. Rafine ve işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltarak, az yağlı ve yüksek lifli diyetlere yönelin. Meyve ve yeşil sebzelerle beslenin. Düzenli olarak ve yaşınıza uygun spor ve egzersiz yapın. Hareketsiz yaşamdan ve stresten uzak durun. Tuzluğu sofranıza koymayın."

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Anahtar Kelimeler:
HipertansiyonSağlıkYaşam TarzıHaberGündemKıbrıs
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