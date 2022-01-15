Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Flaş Haber
YSK, yurttaşları uyardı
Kapat

Hipotiroidi ve beslenme

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in bugünkü köşe yazısı...

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:43
30 Okunma
Hipotiroidi ve beslenme
banner108

Sevgili okurlar, merhaba.

Bugünkü köşe yazımda tiroid hastalıklarında ilk akla gelen hipotiroidi den ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Hipotiroidi; tiroid hormonunun yetersiz salgılanması durumudur. Yorgunluk, soğuğa karşı duyarlılık, kabızlık, kuru cilt, kas ağrıları, kilo alma, depresyon ve ses değişiklikleri gibi semptomlarla kendini göstermektedir. Tabii hastalığın gelişme hızı hormonların eksilme seviyesine göre de değişkenlik göstermektedir. Bu hastalık özellikle iyot yetersizliği olan bölgelerde sıklıkla gözlenen endokrin bozukluğudur ve tedavisinde beslenme ile yaşam tarzı büyük rol oynamaktadır.

Bu bağlamda;

1.Öncelikle kişi ideal kilosunun üstünde ise kişinin kan bulguları, yaşı, boyu, kilosu ve yaşam tarzı göz önünde bulundurularak uzmanlar eşliğinde ideal kilosuna getirilmesi gerekmektedir.

2.Hipotiroidi tanısı almış kişilerde metabolizma yavaş çalıştığı için günde 2-2,5 litre su tüketimi ve düzeli egzersiz ile yavaşlamış olan metabolizmayı desteklemek önemlidir.

3. İyot tiroid hormonlarının yapımında gerekli olan bir maddedir. Hipotiroidi hastalarında da, iyottan zengin beslenme önemlidir. Bu nedenden dolayı iyodu besinlerle ve iyotlu tuz ile almaları elzemdir.

4. Tiroid hormonlarının çalışmasını azaltan besinleri yani guatrojenik besinleri tüketmekten kaçınmalısınız. Guatrojenik besinler arasında; brokoli, turp, lahana, brüksel lahanası, hardal, karnabahar, kırmızıturp ve şalgam gibi besinler yer almaktadır.

5.Tiroid fonksiyonlarını olumlu anlamda etkileyeceği için Omega-3 kaynağı olan balık haftada en az 2 tüketilmesi gerekmektedir.

6.Çinko yetersizliğinde tiroid hormon metabolizması bozulduğu için çinkodan zengin; peynir, kepekli ekmek, tavuk, yumurta sarısı, süt ve ürünleri gibi besinlerin tüketilmesi önemlidir.

7.Vücutta tiroid hormonu üretiminde etken olan Selenyum seviyesi dengede tutulması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı ceviz, et, balık, kabuklu deniz ürünleri, kepekli unlar, süt ve ürünleri gibi selenyumdan zengin ürünleri tüketmeye özen gösterin.

8.Bunlarla beraber vücutta selenyum eksildiğinde vücutta var olan E vitamini de azalmakta ve tiroid bezi iltihabı daha sık görülmektedir. Bu nedenden dolayı selenyum ve E vitamini içerikli besinleri birlikte tüketmek önemlidir.

9.Lif oranı ve B vitamini açısından zengin besinleri tüketmek de büyük önem arz etmektedir. Örneğin; tam tahıllı ürünler gibi.

10. Alkol, şeker ve kafein tiroid bezine zarar verdiği için az tüketilmeleri gerekmektedir.

11.Sürekli olarak yaşanan stres, kortizol hormonunun seviyesini yükselterek tiroid hormonlarının işlevini azaltabilmektedir. Bu nedenden dolayı meditasyon tarzı rahatlatıcı olan aktivitelere yönelmek stres seviyenizin azalmasında önemli rol oynamaktadır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Anahtar Kelimeler:
Aliye Özöre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİNESİOTAPE (Bantlama Tedavisi)
KİNESİOTAPE (Bantlama Tedavisi)
Ambliyopi (Göz Tembelliği)
Ambliyopi (Göz Tembelliği)
Koklear implant
Koklear implant
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim