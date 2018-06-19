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Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor

İlerleyen yaş ve sık kilo alıp vermeye bağlı olarak meydana gelen kol sarkmalarından kurtulmak için egzersizin fayda etmediği durumlarda devreye estetik kol germe ameliyatları girebiliyor

19 Haziran 2018 Salı 16:46
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor

Kolsuz kıyafet giymede estetik sorun yaratabilen kol sarkmasından kurtulmak için önce egzersizlere başvurulduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Gökdemir, bu egzersizlerin üst koldaki kasları güçlendirip geliştirebildiğini ancak elastikiyetini kaybeden ya da lokal yağ dokusu azalan zayıflamış deriye etki etmediğini söyledi.

Bu durumda kol germe ameliyatlarına ((Brachioplasty) ihtiyaç duyulduğnu söyleyen Op.Dr. Onur Gökdemir, kol germe ameliyatına uygun adayların;

- Aşırı üst kol cilt gevşekliği olan yetişkinler,

- Kilosu stabil olan aşırı kilolu olmayan her yaştaki yetişkinler,

- İyileşmeyi bozabilecek veya ameliyat riskini artırabilecek tıbbi rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyler,

- Sigara içmeyenler,

- Olumlu bir bakış açısı olan ve gerçekçi beklentilere sahip kişiler olduğunu söylüyor.

Kol germe ameliyatı ile koltuk altı ve dirsek arasındaki fazla cilt ve yağ dokusunun alındığını, kolda daha pürüzsüz bir cilt ve daha iyi bir kontur elde etmek için yeniden şekillendirildiğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, kol germe ameliyatları hakkında şu bilgileri verdi:

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KOL GERME AMELİYATININ ÖZELLİKLERİ

- Sedasyon ile veya genel anestezi altında yapılabilir.

- Kesi yerinin uzunluğu çıkarılacak olan derinin fazlalığına ve yerine bağlıdır.

- Kesi yeri genellikle kolun içinde koltuk altından dirseğe kadar uzanır. Kol germe ameliyatı ile birlikte fazla yağlar liposuction ile alınabilir.

- Kesi yeri genellikle emilebilen dikişlerle dikilir ve genellikle alınacak dikiş olmaz. Ancak bazen 1-2 hafta içinde alınan dikişler kullanılabilir.

- Kol germe ameliyatı sonrası hemen sonuç ortaya çıkar ancak şişlik ve morluklar olacağından ilk görüntü yanıltıcı olabilir.

- Ameliyat sonrası hastanede kalış genellikle 1 gündür.

KOL GERME AMELİYATININ RİSKLERİ NELER?

Kol germe ameliyatı kararı son derece kişiseldir ve faydaların hedeflerinize ulaşıp ulaşmayacağına, riskler ve potansiyel komplikasyonların kabul edilebilir olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Geçireceğiniz ameliyatı, riskleri ve olası komplikasyonları tam olarak anladığınızdan emin olmak için onay formlarını imzalamanız istenecektir. Önemli bir nokta var ki ameliyat sonrası sonucu koruyabilmek için kilo almamaya özen gösterilmeli, düzenli spor yapılmalı ve cilt bakımı ihmal edilmemeli."
 

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