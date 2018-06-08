Hızlı yürümek ömrü uzatıyor

Avustralyalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, hızlı yürüyen kişilerin yavaş yürüyen kişilere göre daha uzun yaşadığı ve kalp-damar hastalıkları risklerinin daha düşük olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

İngiltere'de yaşayan 30 yaş üstü 50 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, ortalama tempolu yürüyen kişilerin yavaş yürüyen kişilere göre ölüm riskinin, herhangi bir hastalıktan bağımsız olrak yüzde 20 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Bu kişilerin kalpdamar hastalıkları nedeniyle ölüm riski ise yavaş yürüyenlere göre yüzde 24 daha düşük çıktı.

Hızlı ve tempolu yürüyüşün ileri yaş gruplarına faydasının ise daha yüksek olduğu göze çarptı. 60 yaş üzerindeki kişilerin ortalama tempoda yürüdüğü takdirde kalp-damar hastalıklarından ölme risklerinin yüzde 46 azaldığı kayıtlara geçti. 60 yaş üzerinde olan ve hızlı yürümeyi tercih eden kişilerin kalp ve damar hastalıklarından ölüm riski ise yavaş yürüyenlerden yüzde 53 oranında daha az çıktı. Aynı incelemede yaşları 45 ila 59 arasında değişen grubun ise hızlı veya tempolu yürüdükleri takdirde, herhangi bir hastalıktan ölüm riskinin yavaş yürüyen kişilerden yüzde 36 daha az olduğu gözlemlendi.

TERLEYECEK HIZDA YÜRÜMEK

Sidney Ünveristesi'nden Prof. Emmanuel Stamatakis, başkanlığını yürüttüğü araştırma için, "Hızlı tempoda yürümek, saatte 5 ila 6 kilometre hızla yürümek olarak tanımlanabilir.

Ancak bu durum, kişinin kondisyonuyle ve fiziksel özellikleriyle yakından alakalıdır. Bir diğer gösterge olarak ise hafif nefesiniz kesiliyor ve terliyorsanız hızlı yürüyorsunuz demektir" açıklamasında bulundu. "Analizler yürüme hızımızı artırarak erken ölüm riskimizi düşürebileceğimizi ve kalp hastalıklarına karşı daha korumalı olabileceğimizi gösteriyor" diyen Stamatakis, kamu sağlığı yetkililerine de kişileri bu konuda teşvik etmeleri gerektiği yönünde çağrıda bulundu.