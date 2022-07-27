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Horlamayı bitiren yöntem: Uyumadan önce...

Horlama hem horlayan kişinin hem de yatağını paylaştığı kişinin hatta horlamanın şiddetine göre aynı evde bulunan kişilerin uyku kalitesini düşürür. Horlama sorunundan şikayetçi milyonlarca insan var. Horlama sorununu çözebilecek bazı yöntemler dönem dönem gündemde yer buldu. İngiliz bir uzman horlama sorununu bitirecek bir yöntem olduğunu iddia etti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:14
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Horlamayı bitiren yöntem: Uyumadan önce...
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Dünyanın büyük çoğunluğu horlama sorunu çekiyor. İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'nin rakamlarına göre, yetişkin erkeklerin yüzde 57'si ve yetişkin kadınların yüzde 40'ı dahil olmak üzere, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 41,5'i yatma vakti alışkanlığına karşı duyarlıdır.

HORLAMAYI BİTİREN BASİT YÖNTEM

İngiliz bir uzman horlamaya karşı çözümü olduğunu iddia etti. Horlamayı bitirmek için gereken tek şeyin "ağzınızla yapacağınız basit bir numara" olduğunu söylüyor.

Psikolog Katherine Hall, yatmadan önce "sesli harflerinizi yüksek sesle tekrarlamanın" çözüm olabileceğini. Sesli harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Psikolog Katherine Hall yaptığı açıklamada, "Horlama önleyici boğaz egzersizleri, boğazınızdaki kasları güçlendirmenin ve uyurken titreşmelerini engellemenin harika bir yoludur. Günde birkaç kez, sesli harflerin her birini yüksek sesle tekrarlayarak birkaç dakika geçirin ve zamanla horlamanın geçtiğini göreceksiniz” dedi.

HORLAMA NEDİR?

Uyku sırasında yutak bölgesinde, yumuşak damak, küçük dil ve bademciklerde oluşan gevşeme ile birlikte bu bölgedeki yumuşak doku, solunuma bağlı olarak titrer. Titreşimin etkisiyle yumuşak dokunun çıkarttığı ses horlama olarak tanımlanır.

Son Güncelleme: 27.07.2022 15:21
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