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Horlayan kişilerin kansere yakalanma riski daha yüksek

Son araştırmalar, geceleri horlamayan ve obstrüktif uyku apnesi yaşayan kişilerin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor...

02 Ekim 2022 Pazar 20:23
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Horlayan kişilerin kansere yakalanma riski daha yüksek



Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunulan geniş bir araştırmaya göre, obstrüktif uyku apnesi yaşayan insanların kanser riski artıyor. Araştırmaya göre, horlayan kişilerde kanser riski daha yüksek olabilir.

Obstrüktif uyku apnesi her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve yüksek sesle horlama, nefes nefese kalma ve gündüz uyku hali gibi belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ortaya çıkan belirtiler, uyku sırasında solunum yollarının tıkanmasından kaynaklanır ve bu da gece boyunca nefes alamama ile sonuçlanır.

Araştırmalar, uyku apnesinin kanser tetikleyici olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, horlamanın gece boyunca horlayanların yaşadığı oksijen eksikliğiyle de ilgisi olabileceğini söyledi.

Kan pıhtısı riski artıyor

İsveç'te 62 bin 811 hastadan alınan verileri inceleyen bir araştırmada, şiddetli hormalası olan kişilerin damarlarında kan pıhtısı geliştirme riskinin yüksek olduğu bulundu.

Araştırmacılar hastaları iki gruba ayırdı. Bir grup, bozukluğu olan ve kanser teşhisi konan 2 bin 93 hastadan oluşuyordu. Kontrol grubunda da bozukluk vardı ancak kanser riski yoktu.

Çalışma, hastaların uyurken yaşadıkları solunum bozukluklarının sayısını ölçtü ve derecelendirdi. Ayrıca, kandaki oksijen seviyelerinin her saat en az 10 saniye boyunca kaç kez düştüğüne baktılar.

Bulgulara göre kanser hastalarında daha fazla uyku kesintisi ve daha şiddetli obstrüktif apne görüldü.

Ancak araştırmacılar, bu araştırmanın kesin olmadığını ve obstrüktif uyku apnesinin kansere neden olduğunu kanıtlayamadığını, sadece uyku apnesiyle birlikte egzersiz yapmamak, kötü beslenmek, sigara ve alkol almak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının kanser riskini artırabileceğini belirttiler.

Anahtar Kelimeler:
HorlamaUykuSağlıkKanser
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