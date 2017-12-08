Hormonal doğum kontrol yöntemlerinde büyük tehlike!

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre doğum kontrol hapları ve spiral gibi hormonal doğum kontrol yöntemleri meme kanseri riskini %20’ye kadar arttırıyor.Aberdeen Üniversitesi’nde Danimarkalı kadınlar arasında yapılan araştırmada 1.8 milyon kadın ortalama 11 yıl boyunca incelendi. Bu süre zarfında 11 bin 517 yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Hormonal doğum kontrol yöntemlerini daha önce kullanmış veya kullanmaya devam eden kadınların meme kanseri riskinin %20 arttığı gözlemlendi.

Meme kanseri riski bıraktıktan sonra 5 yıl devam ediyor!

Araştırmacılar, daha önce hormonal doğum kontrol yöntemlerini 5 yıldan az süre kullanan kadınlarda bir risk artışı gözlemlemedi. Uzun süre kullanan kadınlar arasında meme kanseri riski yükseliyor ancak bıraktıktan sonra 5-10 yıl içinde risk azalarak kayboluyor.

Kısacası daha önce 5 yıl gibi bir süre hormonal doğum kontrol yöntemlerinden birini kullandıysanız bıraktıktan sonra 5 yıl meme kanseri riskiniz devam ediyor.