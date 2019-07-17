Hücrelere zarar vermeyen 3D mikroskop tanıtıldı

Geleneksel mikroskoplar ile hücre biyolojisi araştırmalarında bir hücrenin içinde olanları incelemek için hücrenin yok edilmesi gerekiyor. Bilim adamları bir hücreyi gözlemlemek için geleneksel bir mikroskop kullandığında, genellikle lekeleri kullanıyor.

Hücrenin parçalarını görünür kılmak için hücreler bazı kimyasallarla renklendiriliyor, ancak bu kimyasallarla beraber oluşan lekeler hücrelerde hasar oluşturarak hücrenin hızlı bir şekilde ölmesine neden oluyor.

ShiftDelete.net'in aktardığına göre, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün bilim insanları, canlı hücrelerin içine zarar vermeden bakmak için yeni mikroskoplarını tanıttı

CX-A adı verilen yeni 3D mikroskop, hücrelerin iç yapısını 200 nm'den daha az bir çözünürlüğe sahip organellere kadar görüntüleyebiliyor. Mikroskop, hücreler için bir MR makinesi gibi çalışıyor. Tüm açılardan görüntü alan mikroskop sonuçta 3D olarak bir görüntüyü kullanıcıya yansıtıyor.

Mikroskop çıktıları renkli olarak gösterebilmek ve ana hücre bileşenleri ile 3D görüntülere ulaşabilmek için özel bir yazılımla birlikte geliyor. Ayrıca bu yeni yöntem ile hücreler saatler, günler ve haftalar boyunca canlı olarak gözlemlenebilecek.