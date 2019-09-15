Hücrelerinizi tamir edin ve yenileyin

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri
İŞTE VÜCUDUMUZDAKİ HÜCRELERİ TAZELEYEN O BESİNLER:
Ançüez:
Balık yağı, oksijensiz kalan kasları yenileyerek kök hücreleri çoğaltır.
Yaban mersini:
İçerdiği klorojenik asit ile organları iyileştiren kök hücreleri korur.
Su teresi:
Kök hücrelere yardımcı olan zeaksantin isimli bileşeni içerir.
Antep fıstığı:
İçerdiği resveratrol, kalp hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
Goji berry:
Zeaksantin içeriği ile kasların yıpranmasını önler.
Somon:
Dolaşım sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.
Kivi:
İçerdiği antioksidanlar ile hücrelerin zarar görmesini engeller.
Kırmızı şarap:
Günde yarım kadeh şarap kök hücrelerin yenileme etkisini artırır.
Papatya çayı:
Kök hücreleri koruyarak organların yenilenmesini sağlar.
Kekik:
İçerdiği luteolin prostat kanseri hücrelerinin hareketliliğini azaltır.
Yer fıstığı:
Bolca içerdiği resveratrol, kalp hücrelerini yeniler.
Bitter çikolata:
Kakaodaki flavanoller kök hücrelerin hareketliliğini artırır.
Biberiye:
Meme kanseri hücrelerini baskılayan bileşenleri içerir.
Taze ton balığı:
Bol miktarda barındırdığı Omega-3, kök hücreleri hareketlendirir.
Nar:
Ellajik asit, meme kanseri hücrelerini hedef alır.
Kırmızı marul:
İçerdiği kuersetin prostat kanseri hücrelerinin düşmanıdır.
Kiraz:
Yüksek miktardaki C vitamini hücreleri tahribattan korur.
Üzüm:
Resveratrol sayesinde kalp hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
Kahverengi pirinç:
Kök hücrelerin strese daha dayanıklı olmasını sağlar.
Patlıcan:
Klorojenik asit ile kök hücreleri korur.
Kahve:
Kök hücrelerin strese direncini artırır.
Bezelye:
Hücreleri her türlü hasardan korur, hücre ömrünü uzatır.
Siyah çay:
Günde 2 fincan, kök hücre seviyesini yüzde 56 artırır.
Kepekli ekmek:
Hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar.