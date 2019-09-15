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Hücrelerinizi tamir edin ve yenileyin

Harvard Üniversitesi’nden Doktor William Li, doğru beslenme yöntemleriyle hastalıklardan korunmanın yolunu 5 formülle anlattı. Bu formüllerden dördüncüsü hücreleri yenilemek...

15 Eylül 2019 Pazar 16:23
Hücrelerinizi tamir edin ve yenileyin

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri

İŞTE VÜCUDUMUZDAKİ HÜCRELERİ TAZELEYEN O BESİNLER:

Ançüez:
Balık yağı, oksijensiz kalan kasları yenileyerek kök hücreleri çoğaltır.

Yaban mersini:
İçerdiği klorojenik asit ile organları iyileştiren kök hücreleri korur.

Su teresi:
Kök hücrelere yardımcı olan zeaksantin isimli bileşeni içerir.

Antep fıstığı:
İçerdiği resveratrol, kalp hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Goji berry:
Zeaksantin içeriği ile kasların yıpranmasını önler.

Somon:
Dolaşım sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Kivi:
İçerdiği antioksidanlar ile hücrelerin zarar görmesini engeller.

Kırmızı şarap:
Günde yarım kadeh şarap kök hücrelerin yenileme etkisini artırır.

Papatya çayı:
Kök hücreleri koruyarak organların yenilenmesini sağlar.

Kekik:
İçerdiği luteolin prostat kanseri hücrelerinin hareketliliğini azaltır.

Yer fıstığı:
Bolca içerdiği resveratrol, kalp hücrelerini yeniler.

Bitter çikolata:
Kakaodaki flavanoller kök hücrelerin hareketliliğini artırır.

Biberiye:
Meme kanseri hücrelerini baskılayan bileşenleri içerir.

Taze ton balığı:
Bol miktarda barındırdığı Omega-3, kök hücreleri hareketlendirir.

Nar:
Ellajik asit, meme kanseri hücrelerini hedef alır.

Kırmızı marul:
İçerdiği kuersetin prostat kanseri hücrelerinin düşmanıdır.

Kiraz:
Yüksek miktardaki C vitamini hücreleri tahribattan korur.

Üzüm:
Resveratrol sayesinde kalp hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Kahverengi pirinç:
Kök hücrelerin strese daha dayanıklı olmasını sağlar.

Patlıcan:
Klorojenik asit ile kök hücreleri korur.

Kahve:
Kök hücrelerin strese direncini artırır.

Bezelye:
Hücreleri her türlü hasardan korur, hücre ömrünü uzatır.

Siyah çay:
Günde 2 fincan, kök hücre seviyesini yüzde 56 artırır.

Kepekli ekmek:
Hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar.

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HücreSağlıkHaber
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