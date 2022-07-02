Merhaba sevgili okurlar… Bu hafta ki köşe yazımda bir çok kişinin sorunu olan ve yaşam kalitesini, özellikle gece uykularını ciddi anlamda etkileyen huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğim..

Peki, nedir huzursuz bacak sendromu?

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda ortaya çıkan ağrı ve rahatsız edici bir his ile birlikte hareketle şikayetlerin hafiflediği ya da geçtiği kronik bir hastalıktır. Yani hastalar, kendini bildiğinden beri bacakları ağrıyor, bacaklarında dolgunluk hissediyordur. Akşam yatağa yattığında bacaklarında huzursuzluk hissediyor ve bacağını koyacak yer bulamıyordur.

Gerçek sebebi tam olarak bilinmemektedir. Semptomları tipik olarak geceleri daha çok hissedilir. Bu hastalarda, vücudun biyolojik saatinde bir düzensizlik olduğu sanılmaktadır. Çok seyahat eden insanlarda daha sık görülür. Bu hastalığa sebep olabilen bazı hastalıklarda vardır.

Huzursuz bacak sendromu ile doktora başvuranların yaşı orta ve ileri yaşlardadır. Erken yaşlarda belirtiler genellikle hafif seyirliyken, yaşla birlikte şiddetlenmektedir. Genellikle 50-60 yaşlarında tedavi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Toplumda sık karşımıza çıkmakta ve kadınlarda daha çok görülmektedir.

Demir eksikliği, böbrek yetmezliği,nöropati, gebelik ve romatolojik hastalıklarda görülme sıklığı artmaktadır. Ayni zamanda, fibromyalji sendromu, miyofasial ağrı sendromları, spastik kolon, depresyon gibi hastalıklarla birlikte de sık görülür.

Sebepleri nelerdir?

Genetik faktörler

Beyinde dopamin eksikliği

Fibromyalji ve miyofasial ağrı sendromları, depresyon

Siyatik sinir nevraljileri (bel fıtığı ve kireçlenmeler)

Nöropatiler

Demir eksikliği anemi

Alkol,sigara ve kafein bağımlılığı

Huzursuz bacak sendromlu hastalarda uykusuzluk yaygın bir şikayettir. Bu hastaların bir kısmı geceleri iyi uyuyamadıklarından dolayı gündüzleri yorgun ve uykuludurlar.

Tedavisi nasıldır?

Tedavinin ilk basamağı, altta yatan hastalık durumunda önce o hastalığın tedavisinin yapılmasıdır.

Kişinin semptomlarına ve şikayetlerine uygun olarak, narkotik ilaçlar, antiparkinson ilaçları, kas gevşetici ve uyku ilaçları verilmektedir.

Huzursuz bacak sendromlu hastalara bazı öneriler ;

Düzenli egzersiz yapın. Özellikle yatmadan önce bacak kaslarınıza uygulayacağınız germe egzersizleri sizi rahatlatacaktır.

Düzenli uyku ile sabit bir uyku ritmi yakalamaya çalışın. Ayni saatte yatıp, sabahları ayni saatte uyanmaya gayret edin.

Kafein içeren içeceklerden (çay,kahve) ve yiyeceklerden(çikolata) uzak durun.

Yatmadan önce sıcak ya da ılık bir banyo sizleri gevşeterek rahatlatabilir.

Bacaklarınıza uygulayacağınız masajlarda çok etkili olacaktır.

Alkol ve sigaranın önemli bir tetikleyici olabileceğini unutmayın.

Uyumadan iki saat kadar önce televizyon, bilgisayar ve tabletlerden uzaklaşın.

Demir, magnezyum ve B12 eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirin.

Sağlıkla,keyifli haftalar dilerim…

Uzm.Fzt. Gülay Akınsel