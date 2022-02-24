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İbn-i Sina'nın binlerce yıl öncesinden verdiği mucize tarif: Bıçak gibi kesiyor

Büyük tıp insanı İbn-i Sina, aradan geçen onlarca yıla rağmen karışımlarıyla hastalıklara çare olmayı sürdürüyor. Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz bilim insanı ve tabip İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi öksürüğü bıçak gibi kesiyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 15:15
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İbn-i Sina'nın binlerce yıl öncesinden verdiği mucize tarif: Bıçak gibi kesiyor
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Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina, Batı kültüründe "Avicenna" olarak biliniyor. 16. ve 19. yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim adamı olarak dikkat çekiyor. Batılı kaynaklarda "hekimlerin piri ve hükümdarı" olarak tanımlanıyor. İbn-i Sina'nın verdiği şifalı tarifler ise uygulanmaya devam ediyor.

KETEN TOHUMU VE BAL

Keten tohumunu biraz kavurun ve bal ile yoğurun. Öksürüğünüz yoğunlaştığında günde bir çay kaşığı tüketin. Bu karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

ÜZÜM SUYU KARIŞIMI

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü ökse ve kurum üzüm hep birlikte pişirilir. Ardından üzerine üzüm suyu dökülerek tam bir karışım haline getirilir.

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