İdeal seks süresi ne kadar olmalı? Cinsel birlikteliği uzatmak için…

Seks ilişkide her iki kişi tara içinde oldukça önem taşıyor. Çiftler kendi aralarında bile dürüst bir şekilde cinsel ilişki tercihlerini konuşmaktan çekiniyorlar. Oysa ki mutlu bir birliktelik için çiftlerin birbirinin istek ve arzularına karşı utanmamaları gerekiyor. Yaşanan cinsel sorunlar nedeniyle birçok çift ilişkilerinde sorunlar yaşıyor. Cinsel sorunlar arasında yer alan erken boşalma sorununu yaşıyorsanız utanmayın! Yapılan araştırmalara göre erkeklerin %30’u erken boşalma sorunu yaşıyor.

İDEAL CİNSEL İLİŞKİ NE KADAR SÜRMELİ?

Bilimsel çalışmalar cinsel ilişkinin 7-13 dakika arasında sürdüğünü belirtiyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iki dakikadan az süren seksin "çok kısa" olduğu kabul edildi ve 15 ila 30 dakikadan fazla süren seks "çok uzun" olarak kabul edildi. Sun Sexpert Georgette Culley şöyle diyor: “Ortalama bir erkeğin orgazm olması beş ila yedi dakika arasında sürerken, ortalama bir kadın 13.-14 dakika.

SEKSİ DAHA UZUN SÜRDÜRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

DUR-BAŞLAT TEKNİĞİ

Bu basit egzersiz, uyarılmanızı kontrol etmenin en etkili yollarından biridir, böylece hazır olmadan orgazm eşiğine düşmezsiniz. Mastürbasyon yapın (yalnız veya bir partnerle), sonra tam doruğa çıkmak üzereyken durun, derin nefes alın ve arzunuzun azalmasına izin verin. Bu egzersizi istediğiniz kadar tekrarlayın ve sürenizin iyileşip iyileşmediğini görmek için kendinize zaman ayırın.

SIKMA TEKNİĞİ

Güç, olduğu gibi sizin elinizde. Tam doruğa yaklaştığınızı hissettiğinizde duraklatın, uyarımı durdurun (ister kendinizi tatmin ediyor ister seks yapıyor olun), sonra cinsel organınızın ucunu sıkın. Bu, stimülasyonun yoğunluğunu azaltmalı ve uyarılmanızın azalması için size bir an vermelidir. Sınırdan veya orgazmdan uzaklaştığınızı hissettiğinizde, uyarılmaya geri dönebilirsiniz.

TANTRA’YI DENEYİN

Sekste sadece ilişkiden çok daha fazlası var. Cinsel dayanıklılık ve heyecan yaratmanın harika bir yolu, partnerinizle tantra yapmaktır. Birbirinize çırılçıplak uzanın ve nefesinizi senkronize edin, ellerinizi birbirinizin vücudunda nazikçe hareket ettirin – ve birbirlerinin özel bölgelerine dayayın – ama aslında ön sevişmeye girişmeyin. Günde 15 dakika pratik yapın.

EGZERSİZ YAPIN

Pelvik tabanını egzersiz yapması gereken sadece hamile kadınlar değil, erkekler de bu egzersizi yapabilir. Bir araştırma, erken veya istemsiz boşalma ile mücadele eden erkeklerin yüzde 82,5'inin, 12 hafta fıçı egzersizi yaptıktan sonra boşalma refleksinin kontrolünü yeniden kazanabildiğini ortaya koydu. Bu egzersiz, pelvik tabanın bir parçasını oluşturan kasları kasıp gevşeterek pelvik taban kaslarınızı sıkılaştırmayı içerir.

BAŞKA POZİSYONLAR DENEYİN

Bazı pozisyonlar daha uzun süre dayanmanıza yardımcı olacaktır. Kaşık, 69, kız üstte ve sandalye koltuğu yatak odasında size uzun süreli bir deneyim yaşatmaya yardımcı olacaktır. İşleri karıştırmaktan korkmayın, sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görün.

İDEAL KİLONUZU KORUYUN

Obezite, yüksek tansiyon ve diyabet, erektil disfonksiyona ve erken boşalmaya neden olur. Dengeli bir diyet yediğinizden ve aktif kaldığınızdan emin olun. Bütün gün masanızda oturuyorsanız, öğle tatilinde yürüyüşe çıkın ve yeterince lif aldığınızdan emin olun.