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İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok görülüyor

İdrar yolunun herhangi bir bölümüne yerleşen bakteriler idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. İdrar yolu enfeksiyonların kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Kadınlarda üretranın kısa olması, vajina ve anüs gibi bakterilerin bulunduğu bölgeye yakın olması nedenleri ile üriner sistem enfeksiyonu erkeklere göre daha sık görülür. Mesaneye gelen mikrop tedavi edilmezse böbrek iltihabına neden olabilir” şeklinde konuştu.

01 Kasım 2019 Cuma 11:14
İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok görülüyor

İdrar yolu enfeksiyonunun mesanede başladığını ve daha sonra bakterilerin üreterler aracılığı ile böbreğe ulaşarak böbrek iltihabına ve ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Böbrek iltihapları ateş, titreme, sık sık idrara çıkma, bulantı, kusma, sağ veya sol yan ağrısı, kanlı veya bulanık idrar, halsizlik ve yorgunluk ile kendisini gösterir” dedi.

HAMİLE KADINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Gebe kadınlarda büyüyen rahmin üreterler üzerine baskı yapması sonucu idrar akımını yavaşlatması nedeni ile mesane ve böbrek iltihabı gelişme riskinin oldukça yüksek olduğunu
belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ayrıca prostat büyümesi nedeni ile idrar akımının yavaşlaması halinde, mesane fonksiyonlarının bozulması sonucu idrarın tam boşaltılamaması ve mesanede birikmesi durumlarında, üretra darlığı ve mesanedeki idrarın böbreklere doğru geri kaçışının olduğu hastalık hallerinde böbrek iltihabı gelişme riski yüksektir” şeklinde konuştu.

MESANE TAM BOŞALTILMALI

Böbrek iltihabı tanısının idrar tahlili ile konduğunu söyleyen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Gerekirse ek olarak görüntüleme tetkikleri yapılabilir” dedi. Doç. Dr. Atasoyu, bakteriyel
enfeksiyonlarda hastalığın tedavisi için uygun antibiyotik ilaçların kullanılması gerektiğini belirterek, “Eğer üriner sistemde yapısal bir bozukluk varsa bunlara dönük tedavilerin de yapılması uygun olur. Ayrıca bol su içmek, istirahat etmek, mesanenin tam boşalmasını sağlamak için çömelmek yerine oturarak idrar yapmak enfeksiyonun iyileşmesine katkı sağlar” açıklamasında bulundu.

BÖBREK ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Böbrek enfeksiyonlarından korunmak için önerilerde bulunan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bol su tüketilmesi, yüzmek için girilen havuz ve deniz
suyunun temiz olduğundan emin olmak, genital ve anal bölge temizliğine dikkat etmek, kadınların taharetlenme esnasında önden arkaya doğru temizlik yapması, cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak, bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabileceği için sperm öldürücü özelliğe sahip kondom veya vajinal diyaframların kullanılmaması, gereken sıklıkta banyo yaparak beden temizliğine dikkat edilmesi önemli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İdrar YoluEnfeksiyon
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