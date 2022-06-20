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İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doğal yöntemler

İdrar yolu enfeksiyonu kadınların hayatını deyim yerindeyse işkenceye çeviriyor. Doğal tedavi yöntemleri sayesinde idrar yolu enfeksiyonunu ve enfeksiyondan kaynaklı ağrıları dindirebilirsiniz. Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında bakteri (mikrop) yoktur.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:39
259 Okunma
İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doğal yöntemler
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Kadınlarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonu kaynaklı ağrılar gününüzü kötü etkileyebilir. İki kadından birinde görülen idrar yolu enfeksiyonu, erkeklerde çok sık rastlanmaz. İdrar yolu enfeksiyonu böbreğinizi, mesanenizi, üreterlerinizi ve üretranızı etkileyebilir. Mesane enfeksiyonu durumunda, idrar yaparken yanma veya ağrı hissedebilirsiniz. Böbreklerde enfeksiyon olması durumunda ateş, sıtma, mide bulantısı, kusma meydana gelebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN...

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için bunlara dikkat edebilirsiniz:

Pamuklu iç çamaşırı tercih edin

Cinsel ilişkiden sonra tuvalete çıkın

Yeterince su içtiğinizden emin olun

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ

İdrar yolu enfeksiyonu yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşün. İdrar yolu enfeksiyonu için doğal tedavi yöntemini de deneyebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı pirinç suyu tarifini uygulayabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU NASIL HAZIRLANILIR?

10 gram (1 kâse) pirinci alın ve bir kez yıkayın.

İçine 60-80 ml su ekleyin ve 2–6 saat çömlekte veya paslanmaz çelik bir kapta ağzı kapalı olarak bekletin.

Gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

Bu pirinç suyu 6-8 saat saklanabilir. Her gün taze pirinç suyu yapmak en iyisidir.

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