İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi için doğal yöntemler

Kadınlarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonu kaynaklı ağrılar gününüzü kötü etkileyebilir. İki kadından birinde görülen idrar yolu enfeksiyonu, erkeklerde çok sık rastlanmaz. İdrar yolu enfeksiyonu böbreğinizi, mesanenizi, üreterlerinizi ve üretranızı etkileyebilir. Mesane enfeksiyonu durumunda, idrar yaparken yanma veya ağrı hissedebilirsiniz. Böbreklerde enfeksiyon olması durumunda ateş, sıtma, mide bulantısı, kusma meydana gelebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN...

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için bunlara dikkat edebilirsiniz:

Pamuklu iç çamaşırı tercih edin

Cinsel ilişkiden sonra tuvalete çıkın

Yeterince su içtiğinizden emin olun

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ

İdrar yolu enfeksiyonu yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşün. İdrar yolu enfeksiyonu için doğal tedavi yöntemini de deneyebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı pirinç suyu tarifini uygulayabilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU NASIL HAZIRLANILIR?

10 gram (1 kâse) pirinci alın ve bir kez yıkayın.

İçine 60-80 ml su ekleyin ve 2–6 saat çömlekte veya paslanmaz çelik bir kapta ağzı kapalı olarak bekletin.

Gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

Bu pirinç suyu 6-8 saat saklanabilir. Her gün taze pirinç suyu yapmak en iyisidir.