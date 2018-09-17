İleri Yaşta Kemik Erimesi Kırıklara Sebep Oluyor

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Gençlik döneminde tam dolmayan kalsiyum depoları ve yaşlandıkça azalan refleksler, ilerleyen yıllarda karşımıza kemik kırıklarını çıkarabiliyor. Bu durum da hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan çok fazla etkiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, ileri yaş kemik kırıkları ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Kemikleriniz zamana yenilmesin

İleri yaşlarda görülen kırıklar, kemiklerin yapısal olarak zayıflamasından dolayı osteoporoza yani kemik erimesine bağlı olarak meydana gelen kırıklardır. Kadınlarda 70, erkeklerde 80 yaşından sonra daha sık görülmektedir. En çok düşmeye bağlı el bileği kırıkları, omurgada, sırtta oluşan kırıklar ve genelde evde düşme sonucu oluşan kalça kırıkları görülmektedir.

D vitamini ve kalsiyum depolayın!

Kemik erimesine bağlı kırıkları önlemenin en önemli yolu, erken yaşlarda kişinin yeterli D vitamini ve kalsiyum almasıdır. Genç erişkin çağda kalsiyum depoları yeteri kadar dolarsa ileri yaşta kemik erimesiyle karşılaşma ihtimali azalmaktadır. Kırıkların hızlı bir şekilde kaynaması için vücudun 1 veya 1.5 gram kalsiyuma ihtiyacı vardır. Günde 1-2 bardak süt içmek ya da süt ürünü tüketmek yeterli kalsiyum almamıza yardımcı olmaktadır.

Ev kazalarına dikkat!

Kemik erimesi olan ileri yaştaki bireylerde ev kazalarına çok sık rastlanmaktadır. Kişilerin görme kalitelerinin, yürüme dengelerinin yaşla bozulması en temel nedenlerdir. Ev kazalarını önlemek için kişilerin yürürken yoluna çıkabilecek objeleri ortadan kaldırması, geceleri belli ölçüde ışıkları açık tutması ve eşiklere dikkat etmesi gerekmektedir. Saçaklı halılar, paspaslar kullanılmamalı, gerekirse bir baston ile yürünmelidir. Yaşlı hastalarda kemik erimesi tedavisi de oldukça önemlidir. Bu hastalarda basit ev içi egzersizler ve denge egzersizleri faydalıdır. Kemik erimesini önlemek için yetişkinlikte günde en az 10 bin adım atılmalı, kişiye uygun spor ve fiziksel aktivite yapılmalıdır.

Kalça kırıklarında altın süre 48 saat

İleri yaşlarda meydana gelen kırıkların çoğu ameliyatla tedavi edilmektedir. Özellikle kalça kırıklarında amaç hastayı yeniden yürüyebilir duruma getirmektir. Kalça kırığı hayati aciliyeti olan bir kırıktır. Bu kırıklarda ameliyat için 48 saat geçirilmemelidir. Hayati bir akciğer enfeksiyonu ya da şeker hastalığı olmayan yaşlı bir birey mümkünse 24 saat içinde değilse 48 saat içinde mutlaka ameliyat edilmeli, hasta en kısa sürede ayağa kaldırılıp yürütülmelidir.

Sigaradan uzak durun

Yetişkin hastalarda kırıkların kaynamasını en çok geciktiren etken sigara kullanımıdır. Özellikle yetişkin bireylerde sigara kullanımından dolayı kırık kaynamasında gecikme görülmektedir. Hastada ağır bir şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu veya damarsal bir hastalık varsa kemiğin kaynaması gecikmektedir. Hızlı bir iyileşme için öncelikle kaynamamanın sebebi tespit edilmeli ve karşılaşılan sorun giderilmelidir.