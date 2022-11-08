Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

İlişki uzmanı haftalık ideal cinsel ilişki sayısını açıkladı

Bir ilişki uzmanı, çiftlerin haftada kaç kez cinsel ilişki yaşaması gerektiğini çeşitli argümanlarla ortaya koydu.

08 Kasım 2022 Salı 13:47
550 Okunma
İlişki uzmanı haftalık ideal cinsel ilişki sayısını açıkladı



Avustralyalı ilişki koçu Jake Maddock, çiftlerin ne sıklıkla seks yapması gerektiğini söyledi ve istatistiklerinin “bilim” tarafından kanıtlandığını söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Maddock, eşinizle haftada iki ila üç kez yakınlaşmanız gerektiğini çünkü bunun sağlık açısından “zihinsel ve fiziksel yararlar” ve “hormonal düzenleme” sağladığını söylüyor.

Uzman, “Bunun arkasında bilimsel kanıtlar var. Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok iyi olduğu araştırmalarla ortaya kondu. Erkeklerde de hormonlara, ruh ve fiziksel sağlığa iyi gelir.”

BAĞ KURMAK İÇİN ÖNEMLİ

“Haftada iki ila üç kez seks yapmak aynı zamanda aranızda gerçekten iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olacak.”

“Zamanla, çiftler birbirleriyle rahat oldukça, sık seks yapmayarak ‘tembel’ alışkanlıklar edinmeye başlıyor. Uzun süreli ilişkilerde insanlar ‘haftada bir kez iyidir’, ‘ayda bir kez iyidir’ diyorlar, daha da tembelleşiyorlar ve sonunda ayrılıyorlar. Yani haftada iki ila üç kez ilişkileri de zinde tutuyor” dedi.

“SİHİRLİ BİR SAYI YOK” DİYENLER DE ÇOK

Ancak diğer uzmanlar, haftalık sayı verilmesine karşı çıkarak çiftlerin ne sıklıkta cinsellik yaşayacağı konusunda “sihirli bir sayı” olmadığını iddia ediyor.

Çift terapisti ve seksolog Isiah McKimmie, House of Wellness’a sayının değiştiğini ve hayat koşullarına bağlı olduğunu söyledi.

Isiah, “Harika bir ilişki için belirli bir sayıda seks yoktur ve iki partnerin ne kadar istedikleri konusunda farklı fikirleri olması normaldir. 

“Önemli olan, çiftlerin her ikisi için de uygun olan cinsel paylaşımı bulmak için birlikte hareket etmesidir” dedi.

Archives of Sexual Behavior’da yayınlanan bir araştırma da, evli çiftlerin yılda 51 kez, yani yaklaşık haftada bir kez seks yaptığını ortaya koydu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzun yaşamın sırrı burada!
Uzun yaşamın sırrı burada!
Çağlar: “Yanlış alarm olsa dahi çocuklarınızı doktora götürün”
Çağlar: “Yanlış alarm olsa dahi çocuklarınızı doktora götürün”
Sarımsak saç çıkarır mı?
Sarımsak saç çıkarır mı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim