İlk corona virüs vakası Avrupa’da mıydı?

Corona virüsün ilk nerede ortaya çıktığına dair araştırmalar devam ederken, Norveç’te konu üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.

Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde corona virüs tespit ettiklerini duyurdu.

Hamile kadının muhtemelen Kasım ayının sonunda veya Aralık ayının başında enfekte olduğunu söyleyen araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada çok daha yaygın olduğunu söyledi.

Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki profesör ve başhekim Anne Eskild, "Bulgularımız hem Norveç'te hem de dünyadaki corona virüs salgınının tarihini değiştiriyor" dedi.

Eskild, verdiği demeçte, "Fransa'daki ilk vaka teşhis edilmeden önce pozitif olan hamile kadınlar üzerinde yapılan 1500 testten dördünü bulduk" dedi.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde bir dizi pnömoni benzeri vaka tespit edildiği açıklanmış ve 12 Ocak 2020'de Çinli yetkililer hızla yayılan yeni yeni corona virüsün gen dizisini paylaşmıştı.

Daha önce ise Avrupa'nın ilk üç vakasının, 24 Ocak 2020'de Fransa'da tespit edildiği belirtilmişti.

Mayıs 2020'de, 27 Aralık 2019'da hastanede zatürre tedavisi gören başka bir Fransız hastanın, o sırada alınan bir sürüntü örneğinden sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Profesör Eskild, Norveç’te yapılan yeni araştırmanın virüsün Fransız vakalarından çok önce olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Eskild, “Buradan çıkan sonuç şu ki, çalışma alanımızdaki kadınlar dünyanın her yerinden olduğu için, Çin’de salgın ilan edilmeden önce virüs tüm dünyaya yayılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Norveç’te yapılan çalışmanın bulguları Cambridge University epidemiyoloji ve enfeksiyon dergisinde yayımlandı.