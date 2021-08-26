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İlk kapsamlı araştırma: Covid-19’un riskleri aşıdan çok daha fazla

İsrail'de, aşının yan etkileri ile corona virüsün etkileri üzerine yapılan en kapsamlı araştırma New England Journal of Medicine'de yayımlandı. 2 milyona yakın kişiyi kapsayan çalışmada, enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan herhangi bir riskten çok daha ağır bastığı belirtildi. Aşının yan etkileri göz önüne alınarak yapılan araştırmada, Covid-19 enfeksiyonunun kalp iltihabı riskini daha da artırdığı ayrıca kan pıhtılaşması, kalp krizi ve diğer ölümcül olayların riskini artırdığı aktarıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 13:06
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İlk kapsamlı araştırma: Covid-19’un riskleri aşıdan çok daha fazla

İsrail'de corona virüsün ve aşının etkilerine ilişkin 2 milyon kişi üzerinde yapılan en büyük çalışma yayımlandı.

Ülkede kullanılan Pfizer-BioNTech baz alınarak yapılan çalışmada, aşının kalp iltihabı, şişmiş lenf düğümleri ve zona riskini az miktarda artırdığı belirtilirken, Covid-19’un ise, kalp iltihabı riskini daha da artırdığı ayrıca kan pıhtılaşması, kalp krizi ve diğer ölümcül rahatsızlıkların riskini artırdığı aktarıldı.

Çalışma, aynı popülasyonda aynı zamanda aşılama risklerini enfeksiyona karşı kafa kafaya karşılaştıran ilk büyük çalışma olurken, araştırmacılar, enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan risklerden çok daha ağır bastığını belirtti.

‘AŞININ YAN ETKİLERİ YÜKSEK RİSK TAŞIMIYOR’

New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma ile yazılan raporda Tel Aviv'deki Clalit Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ran Balicer ve meslektaşları, “Ülke çapında bir toplu aşılama ortamında yapılan bu çalışmada, Pfizer-BioNTech aşısı, incelenen yan etkilerin çoğu için yüksek bir riskle ilişkili değildi" dedi.

Araştırma ile ilgili konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesine başkanlık eden Stanford Üniversitesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Grace Lee, bulguların değerli bilgiler sağladığını söyledi.

Lee, "Messenger RNA (mRNA) aşıları miyokardit ile ilişkili olabilir, ancak aynı zamanda miyokardit, akut böbrek hasarı, aritmi ve tromboembolik hastalık vakalarını da önleyebilirler" derken, "Bu riskleri karşılaştırmanın anahtarı, bireysel bir kişi için SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskine bağlıdır ve bu risk yere ve zamana göre değişebilir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İsrailCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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