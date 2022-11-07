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İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi

Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:29
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İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi



BBC’nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra’dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.

Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.

Araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığı, bağış yoluyla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği üretim hattının oluşturulmasına çalışıldığı bildirildi.

İngiltere’de yer alan Bristol Üniversitesi’nden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok nadir olduğuna işaret etti. (AA)

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