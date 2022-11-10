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İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Bitkisel yağlar ile kızartılarak paketlenen cipsler, zararlı kan pıhtılarına yol açan damar sertliğine neden oluyor. Tuz oranı yüksek, içeriğinde genellikle trans yağ olan kızartılmış, paketli ürünler süper iltihaplanma olarak bilinen sağlık açısından çok zararlı bir duruma neden oluyor. Bu tarz yiyecekleri aşırı derecede tüketmek atardamarlarınızda hasara yol açarak zararlı pıhtılaşma riskinizi artırabilir.

10 Kasım 2022 Perşembe 09:59
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İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...



Vücutta iltihaplanmaya neden olan birçok yiyecek, market raflarının en çok satılan yiyecekleri olarak ön sıralarda yer alıyor. İçeriğinde trans yağ ve aşırı sodyum bulunan bu zararlı yiyecekler sağlığınızı doğrudan hedef alıyor. Özellikle cipsler, zararlı kan pıhtılarına yol açabilen damar sertliğine neden oluyor.

KAN PIHTILAŞMASI NEDİR?

Kan pıhtıları potansiyel olarak tehlikeli kanamayı durdurmaya yardımcı olabilirken, tüm pıhtılar iyi niyetli değildir. Jel benzeri kümeler iyi bir sebep olmadan ortaya çıkarsa, son derece tehlikeli olabilirler. Yediklerimiz zararlı pıhtılara neden olabilir.

YAĞLI VE TUZLU CİPSLERE DİKKAT

Uzmanlar, genellikle trans yağ kullanılarak hazırlanan cipslerin zararlı pıhtıları tetikleyebileceğini belirtiyor. Sevilen bir atıştırmalık olan cipslerin içindeki yağlar, atardamarınız için büyük bir risk oluşturuyor. Aşırı derecede cips tüketmek önce damar sertleşmesi, sonrasında pıhtılaşmaya giden yolu açıyor. Atardamarlarınızın plak adı verilen yağlı maddelerle tıkandığında potansiyel olarak ciddi bir durumla karşı karşıya kalırsınız.

Plak oluşumunun bir sonucu olarak kan damarlarınız daraldığında, kan akışınız ve oksijen kaynağınız da darbe alabilir ve kısıtlanabilir. Bu da kalbe veya beyninize giden kan akışını engelleyebilecek kan pıhtısı riskinizi artırarak kalp krizi ve felç riskinizi artırır. Cipslerin bu potansiyel olarak zararlı süreci tetikleyebilmesinin nedeni, yağ içeriği yüzündendir. Bitkisel yağda kızartılmış yiyecekler zamanla kan pıhtılarına yol açan ateroskleroz sürecini hızlandırabilir.

İltihaplanma, aterosklerozun temel itici güçlerinden biridir. Plakların oluşmaya başladığı andan, birikip arterleri tıkamaya başlayana kadar gelişiminin tüm aşamalarında rol oynar. Neredeyse tüm abur cuburlarda bir miktar bitkisel yağ olduğunu

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