İmplant yaptıranlar dikkat!

Ağız, Çene ve Diş Cerrahisi Uzmanı Dr. Levent Uslucan, piyasa ortalamasının altında ucuza yaptırılan implantların bir süre sonra çene kemiğini eriterek sağlığa zarar verebildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Dr. Levent Uslucan, implantın, "canlı olmayan biyomateryallerin canlı dokuya transferi ve içine gömülmesi" anlamına geldiğini, diş hekimliğinde ise implantların, "kaybedilen dişlerin yerine yapılacak olan sabit veya hareketli protezlere destek sağlamak amacıyla kemik içine yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu materyaller" şeklinde tanımlandığını söyledi.

Uslucan, fazla sayıda dişin kaybedilmesi sonucu sabit protez yaptırma şansı kalmayan bireylerin, yeterli sayıda implant uygulaması ile sabit dişlere sahip olabildiğini, hareketli protezlerin altına proteze destek olmak amacıyla yerleştirildikleri durumlarda implatların, protezin daha stabil olmasını sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Protezin ağız içindeki hareketliliğinin azalması da dokularda oluşturduğu travmayı engeller ve hasta daha konforlu bir şekilde protezini kullanır. Aynı zamanda implant ile desteklenen hareketli protezler ile damağı tamamen örtmeyen ve dolayısıyla bulantıya yol açmayan ve tat kaybına neden olmayan daha kullanışlı protezler yapılabilir. Diş çekimi sonrası ilgili bölgeye implant uygulaması ile bölgede bulunan kemik dokusunun erimesi ve zaman içerisinde yüz profilinin değişmesi engellenir. Eksik dişlerin yerine konulması ile çiğneme fonksiyonu sağlıklı hale getirilerek daha dengeli ve iyi beslenme sağlanır. Böylece oluşabilecek mide problemlerinin de önüne geçilmiş olur. Hastalar, daha estetik ve daha iyi fonksiyon görebilen protezleri ile istedikleri her şeyi yiyebilir ve rahatça gülerek sosyal hayatlarını çok daha rahat yaşayabilirler."

İMPLANT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Levent Uslucan, implant çalışmalarının başarısının ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, protez uzmanı, periodontolog ve hasta arasındaki uyuma bağlı olduğunu vurgulayarak, bütün uzman doktorları bünyesinde barındıran ve sterilizasyon şartlarının çok iyi olduğu bir kurumun tercih edilmesinin başarının ilk kriteri olduğunu belirtti.

Sağlıklı, sigara içmeyen ve ağız bakımı iyi olan bireylerde dental implantların ömür boyu ağızda kaldığını kaydeden Uslucan, dünya üzerinde binlerce implant markası bulunduğunu, kaliteli implant markalarının fiyatlarının genel olarak belirli bir seviyede olduğunu bildirdi.

Uslucan, "Piyasa ortalamasının altında ucuza yaptırılan implantların bir süre sonra çene kemiğinizi eriterek sağlığınıza zarar verebileceğini unutmamalısınız. İmplant markası olarak uzun vadede başarısı kanıtlanmış, teknik destek konusunda sıkıntısı olmayan, protez üst yapısı için parçaları yıllar sonra bile bulunabilinen implant sistemlerinin seçilmesinde fayda vardır." ifadelerini kullandı.