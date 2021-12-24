Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Eski kız arkadaşını ciddi darp etti
Eski kız arkadaşını ciddi darp...
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
banner107

İngiliz bilim insanları uyardı: Soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yarısı Covid-19

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının corona virüs olduğu belirtildi.

24 Aralık 2021 Cuma 11:40
253 Okunma
İngiliz bilim insanları uyardı: Soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yarısı Covid-19
banner108

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kış aylarında sıklıkla görülen soğuk algınlığı ile corona virüs arasındaki bağ incelendi.

BOĞAZ AĞRISI, BURUN AKINTISI, BAŞ AĞRISI

Zoe Covid çalışma ekibi tarafından yapılan incelemede, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomları olan kişilerin yarısının corona virüs olduğu belirtildi.

Çalışmanın raporunda, İngiltere’de geçtiğimiz gün kırılan vaka sayısı rekoru sonrasında yapılan incelemede, Omicron varyantı nedeniyle ülkede corona virüs vakalarında ‘patlama’ görüldüğü aktarıldı.

Halihazırda, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığını belirten çalışma ekibi, çoğunluğunun corona virüs olduğunu bildirdi.

Çalışmanın bulgularında, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtilirken, çalışmanın baş bilim insanı Prof. Tim Spector, ”Soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, bir Covid testi yapın” derken, "Geçen hafta boyunca yeni semptomatik vakaların sayısı patladı" diye konuştu.

Spector, "Çoğu insan, Omicron vakası olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hissedecektir. Bunu öğrenmek için sadece yakın zamanda pozitif test eden bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir” derken, "Hayat kurtarmak için herkese açık mesajları acilen değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE VAKA REKORU KIRDI

İngiltere geçtiğimiz Çarşamba günü 106 bin 122 yeni Covid vakası bildirirken, ilk kez tek bir günde 100 binin üzerine çıktı.

Uzmanlar, enfeksiyonların her iki ila üç günde bir ikiye katlanmasıyla sağlık yetkililerinin bunun sağlık sistemi üzerinde oluşturabileceği baskı konusunda endişeli olduğunu söylüyor.

Ön çalışmalar, Omicron corona virüs varyantının daha hafif olduğunu ve diğer varyantlardan daha az insanın ciddi şekilde hastalandığını gösteriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor
Araştırma: Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor
DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir
DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir
Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç
Üç ülkedeki ayrı çalışmalardan ortak sonuç
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim