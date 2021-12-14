Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

İngiltere bilim kurulu üyeleri açıkladı!

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, 24 Kasım'da ilk keşfedildiğinden bu yana, mevcut aşıların Omicron varyantı üzerinde ne kadar etkili olacağını anlamak için yarışıyorlar. Sahip olduğu 30'dan fazla mutasyon nedeni ile aşıların Omicron varyantını tanımayacağı konusunda büyük endişe hala sürüyor. İngiltere'deki Omicron vakalarının incelediği gerçek dünya verilerine dayanan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı yalnızca yüzde 46,7 koruma sağladığını gösterdi. Ancak, ciddi hastalığı önlemede aşının yüzde 84 oranında korumayı sürdürdüğü belirtildi. Uzmanlar, üçüncü doz aşı çağrılarını sürdürdü.

14 Aralık 2021 Salı 09:41
336 Okunma
İngiltere bilim kurulu üyeleri açıkladı!
banner108

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.  

Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi. 

İNGİLTERE'DEKİ 500 OMİCRON VAKASI İNCELENDİ

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyuculuğunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor. 

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bine  kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere  kabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtmayabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr.  Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

Ancak, Reading Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, aşının etkinliğindeki düşüşün hala "endişe verici" olduğunu belirterek, "Hiç kimse Omicron'un aşı etkinliğini tamamen ortadan kaldırmasını beklemiyordu. Ancak, söz konusu düşüş yadsınamaz. 

"YÜZDE 16 TEHLİKEDE"

Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16'yı hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla” diye konuştu.

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 46,7'YE DÜŞTÜ

Öte yandan çalışma, iki doz AstraZeneca/Oxford  aşısının altı ay sonra semptomatik Omicron'a karşı yalnızca yüzde 36,1; iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ise yalnızca yüzde 46,7’lik bir koruma sağladığını gösterdi.

ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU

Fakat Profesör Hunter, insanların bu durum nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini ve üçüncü doz aşıyı olmalarını vurguladı:

"Antikorların yanı sıra bağışıklık sistemimizde  hafıza B hücreleri de yer alıyor. Eski varyantlar ve Omicron arasında T hücresi bağışıklığının antikorlardan daha iyi korunduğuna dair bazı kanıtlar var.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki en büyük sorun, sonuçlarının hepsinin antikorları nötralize etmeye dayalı tahminler olması. Bulgular, muhtemelen enfeksiyon ve semptomatik hastalık için doğru olsa da, şiddetli hastalığa bakıldığında biraz farklı. Yani, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma tahminlerinin aslında daha iyi olabileceğini umabiliriz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser ilacı üretecekler!
Kanser ilacı üretecekler!
Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı ne kadar etkili?
Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı ne kadar etkili?
Yeni araştırma açıklandı!
Yeni araştırma açıklandı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim