Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

İngiltere'de astım ölümleri rekor seviyede

İngiltere'de astımdan ölümlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı. Sebep; hava kirliliği ve basit bakım araçlarının yetersizliği...

09 Ağustos 2019 Cuma 15:50
İngiltere'de astım ölümleri rekor seviyede

İngiltere’de geçen yıl astım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldiği belirtildi.

İngiltere ve Galler’de 2018 yılında bin 400 çocuk ve yetişkin astım nedeniyle hayatını kaybetti.

Astım UK Derneği soluk aldırma cihazı gibi çok basit bakım araçlarının yetersizliğinin birçok insanın hayatına mal olduğunu açıkladı.

BBC’nin haberine göre araştırmacılar çocuklardaki astım vakalarının hava kirliliği ile ilişkisi olduğunu düşünüyor.

Habere göre İngiltere ve Galler’de yaklaşık 5 milyon kişi nefes alma sorunu yaşıyor. Astım, nefessiz kalma, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs tıkanıklığı gibi sorunlara yol açıyor.

Geçtiğimiz 10 yılda İngiltere ve Galler’de 12 bin 700 kişi astmadan dolayı hayatını kaybetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İngiltereAstım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulağından canlı kelebek çıktı
Kulağından canlı kelebek çıktı
Kötü beslenme ve vitamin eksiklikleri sebep oluyor!
Kötü beslenme ve vitamin eksiklikleri sebep oluyor!
Kümes hayvanlarının eti meme kanseri riskini düşürebilir
Kümes hayvanlarının eti meme kanseri riskini düşürebilir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim