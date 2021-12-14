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İngiltere'de Covid-19 varyantları için ‘iğnesiz aşı’ geliştirildi

İngiltere’de corona virüs varyantları ve gelecekteki türlerine karşı “geniş kapsamlı koruma” sağlaması amacıyla iğnesi corona virüs aşısı geliştirildi. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen aşının iğne yerine hava jeti kullandığı belirtilirken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknolojinin, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ettiği ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflediği belirtildi. Aşının denemelerine başlanırken, iki doz aşı olmuş gönüllülere 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.

14 Aralık 2021 Salı 16:31
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İngiltere'de Covid-19 varyantları için ‘iğnesiz aşı’ geliştirildi
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İngiltere bilim insanları, Covid-19’un yeni varyantlarına ve gelecekteki corona virüslere karşı iğnesiz corona virüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

Denemelerine başlanacak olan aşısının geniş kapsamlı koruma için geliştirileceği belirtildi.

Southampton Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının vücuda enjekte etmek için iğne yerine hava jeti kullanıldığı bildirildi.

NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi klinik baş araştırmacısı ve direktörü Saul Faust geliştirilen iğnesiz aşı ile ilgili, "Bu teknoloji, dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlayabilir" diye konuştu.

Mevcut Covid-19 aşılarının çoğu, Ocak 2020'de bulunan virüsün ilk örneklerinden alınan spike protein için RNA dizisini kullanırken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknoloji, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin etmeyi amaçlıyor ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflemesine izin veriyor.

Araştırma şirketi DIOSynVax ile aşıyı geliştiren Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Heeney, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacımız var” derken, "Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olmaya hazır yeni nesil aşı adayları geliştirmeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Profesör Jonathan Heeney, "Aşımız, hem bağışıklık sistemini corona virüslere karşı daha geniş bir koruyuculukla yanıt vermeye hazırlama şekli hem de nasıl iletildiği açısından yenilikçi” derken, “Önemli olan, geliştirdiğimiz evrensel bir corona virüs aşısının ilk adımıdır ve bizi sadece Covid-19 türevlerinden değil, gelecekteki corona virüslerden de korur" ifadelerini kullandı.

Aşı için, Southampton bölgesinde mevcut bir aşının iki dozunu almış ancak üçüncü dozu olmayan gönüllüler aranırken, kişilere aşı olmaları karşılığında 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.

Son Güncelleme: 14.12.2021 17:37
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