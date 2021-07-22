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İngiltere'deki yarasalarda yeni bir koronavirüs keşfedildi: Sarbecovirus

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, ülkedeki nalburunlu yarasalarda insanlarda Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'yle bağlantılı yeni bir corona virüs türü keşfedildiği açıklandı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 09:11
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İngiltere'deki yarasalarda yeni bir koronavirüs keşfedildi: Sarbecovirus

East Anglia Üniversitesi, Londra Zooloji Topluluğu ve İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Birimi Public Health England’ın yaptığı ortak çalışmada 53 küçük nalburunlu yarasanın dışkı örnekleri incelendi.

Scientific Reports adlı dergide yayımlanan çalışmada, numunelerden birinde genom dizileme teknolojisi aracılığıyla 'RhGB01' adı verilen yeni bir corona virüs tespit edildiği aktarıldı.

NTV'nin haberine göre, araştırma kapsamında SARS (Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) hastalığıyla ilişkili 'sarbecovirus' türü bir virüsün ilk defa Birleşik Krallık’taki nalburunlu yarasalarda görüldüğü vurgulandı.

Sarbecovirüs nedir?

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Araştırmada, sarbecovirus" adı verilen koronavirüslerin bir alt grubunun, hem halihazırda hayatımızı etkileyen SARS-CoV-2 ile hem de 2003 yılında kaydedilen SARS-CoV ile ilişkili olduğu belirtildi.

Bilim insanları, bu yarasaların virüsü uzun süredir vücutlarında taşıdıklarını fakat ilk kez incelendikleri için söz konusu virüsün yeni keşfedildiğinin altını çizdi.

İnsana bulaşıyor mu?

Öte yandan araştırmacılar, yeni koronavirüsün bu haliyle insanlara bulaştığına ya da bulaşabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Londra Zooloji Topluluğu’nda görev yapan Profesör Andrew Cunningham, "Birleşik Krallık’taki virüs insanlar için tehdit oluşturmuyor çünkü reseptör bağlanma alanı, yani virüsün kaynak hücrelere kendini bağlayarak enfeksiyona neden olduğu kısmı, insan hücrelerini etkileyebilme kapasitesine sahip değil" dedi.

Buna rağmen bilim insanları virüs mutasyon geçirdiğinde bu durumun değişebileceğini sözlerine ekledi.

Independent’ın haberinde Cunningham, SARS türü koronavirüs taşıyan herhangi bir yarasanın, virüsün mutasyon geçirmesi için uygun ortamı sağladığını söyleyerek "Tespit ettiğimiz ‘RhGB01' enfeksiyonunu taşıyan bir yarasa SARS-CoV-2'ye yakalanırsa, bu iki virüsün hibridize olarak SARS-CoV-2'nin RBD'sine sahip, yani insanlara bulaşabilecek yeni bir virüs yaratabilme riski var" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
YarasaCovid19
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